THYSSENKRUPP - Der Aufsichtsrat von Thyssen-Krupp hat mit zwei wichtigen Entscheidungen neuen Streit im Konzern provoziert. Vor allem die Vertragsverlängerung von CEO Miguel Lopez bis zum Jahr 2031 stößt bei den Mitarbeitenden auf scharfe Kritik. Jürgen Kerner, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Vizechef der IG Metall, stimmte gegen eine Verlängerung. Umstritten ist auch der geplante Börsengang der Marinesparte Thyssen-Krupp Marine Systems. Wie aus Unternehmenskreisen zu hören ist, bestehen weiterhin offene Fragen zur Finanzierung des Vorhabens. (Handelsblatt)

DWS - Die Fondsgesellschaft schaut sich aktiv nach anorganischen Wachstumsmöglichkeiten um und konzentriert sich dabei auf die Region China und Indien. "Wir haben in den vergangenen drei Jahren unsere Hausaufgaben gemacht und sind jetzt in der Lage zu sagen, wir schauen uns breit um", sagte Stefan Hoops, Chef des Fondshauses DWS, dem Handelsblatt. "Was M&A angeht, konzentrieren wir uns auf China und Indien", ergänzte er.

NOVO NORDISK - Novo Nordisk versucht mit seinem potenziellen Medikament Cagrisema enttäuschte Investoren von dem Potenzial des Mittels zur Gewichtsreduktion zu überzeugen. Martin Lange, Executive Vice President bei Novo Nordisk, sagte, das Unternehmen habe eine Studie zu Cagrisema verlängert und eine weitere, längere Studie begonnen. Dabei soll herausgefunden werden, was passiert, wenn Patienten das Medikament länger als 68 Wochen einnehmen. "Was die Leute noch nicht im Detail gesehen haben, ist das Nebenwirkungsprofil", sagte der CEO. Es werde sehr beruhigend sein, dass ein erheblicher Gewichtsverlust möglich sei bei einem vergleichbaren Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil. (Financial Times)

