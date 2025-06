Die Ölpreise steigen angesichts zunehmender Spannungen zwischen den USA und dem Iran, wobei Brent sich der Marke von 80 USD nähert, nachdem das iranische Parlament eine mögliche Schließung der Straße von Hormus unterstützt hat - einer wichtigen Schifffahrtsroute, über die rund 20% des weltweiten Ölflusses laufen. Eine tatsächliche Schließung könnte den Brent-Preis auf über 95?USD treiben, was einen massiven Schock für die globalen Energiemärkte auslösen und inflationsanfällige Lieferketten stören würde. Für BASF, das bereits mit Margendruck und nachlassenden Volumina zu kämpfen hat, würde ein Anstieg der Energiekosten die energieintensiven Produktionsprozesse zusätzlich belasten und das Risiko weiterer Margeneinbußen in wichtigen Segmenten - insbesondere in Europa, wo die Wettbewerbsfähigkeit im Energiebereich bereits unter Druck steht - erhöhen. Trotz eines robusten ersten Quartals könnte sich die Abschwächung im zweiten Quartal und die vorsichtige Kundennachfrage weiter verschärfen, sollte sich die Lage an der Straße von Hormus zuspitzen. Die Analysten von mwb research senken ihre Schätzungen und bestätigen ihre Kaufempfehlung für BASF mit einem reduzierten Kursziel von 53,00?EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/BASF%20SE





