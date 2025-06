Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Amazon | Shell | Tui - Tesla startet Robotaxi auf Sparflamme - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 - Für mehr Börsenlounge und Austausch mit der Community, schaut doch mal auf dem Discord rein: https://discord.gg/BHfHc8WFSF 00:00 Begrüßung DAX: wägt die Risiken des US-Angriffs ab Ölpreis: Kommt ein Stück zurück Ölktien für das Depot Tesla: Robtaxi auf Sparflamme Die Robotaxi-Konkurrenz Wolfspeed: Insolvenz ist da Holcim: Kein Grund zur Sorge Termine: FedEx, Micron und Nike berichten Rheinmetall: Willkommen im EuroStoxx50 Renk & Hensoldt: Abstufung Tui: Erholung schon wieder vorbei - Ionos: Einzug in den MDAX Jenoptik: Abstieg in den SDAX Die weiteren Änderungen in der DAX-Familie Depot: RWE-Zertifikat hält Depot im Plus Zuschauerfragen