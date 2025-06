Dividendentag bei BlackRock und Shell - geopolitische Lage bleibt im Fokus

Die neue Handelswoche beginnt mit gemischten Vorzeichen. Der DAX zeigt sich am Montagvormittag unentschlossen, obwohl sich die geopolitische Lage weiter zuspitzt: Die USA sind in den Nahostkonflikt eingetreten, was die Unsicherheit an den Märkten erhöht. Dennoch bleiben die US-Indizes vorbörslich leicht im Plus - ein Zeichen dafür, dass Anleger die Eskalation bislang gelassen einpreisen.

Makroökonomischer Überblick

Am Morgen wurden neue Konjunkturdaten aus Deutschland veröffentlicht. Der HCOB Manufacturing PMI Flash lag mit 49 Punkten leicht über dem Vormonatswert und signalisiert eine langsame Stabilisierung im deutschen Industriesektor - auch wenn die Marke von 50 weiterhin nicht überschritten wird.

Deutlich positiver fiel der HCOB Composite PMI Flash aus, der mit 50,4 Punkten wieder über der Wachstumsschwelle liegt. Das deutet auf eine leichte Belebung der deutschen Gesamtwirtschaft hin.

Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA, wo die Veröffentlichung der S&P Global PMI Flash-Daten erwartet wird. Diese könnten weitere Hinweise auf die wirtschaftliche Verfassung der US-Konjunktur liefern - auch wenn geopolitische Themen derzeit klar dominieren.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

BlackRock

Die Aktie des weltgrößten Vermögensverwalters steht heute im Fokus, da das Unternehmen seine vierteljährliche Dividendenzahlung angekündigt hat. Die regelmäßige Ausschüttung unterstreicht die Stabilität des Geschäftsmodells. Shell

Auch die Aktie des Energiekonzerns Shell ist heute stark gefragt. Neben der heutigen Dividendenzahlung profitiert das Papier von den gestiegenen Ölpreisen, die durch die Eskalation im Nahen Osten weiter angetrieben werden. Die Aussicht auf anhaltend hohe Energiepreise stützt die Nachfrage nach Ölwerten.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FW7 8,01 22593,149819 Punkte 30,31 Open End EUR/USD Bull UG49L3 8,46 1,053114 USD 11,86 Open End Gold Bull UG3T6S 34,20 2969,086353 USD 8,67 Open End Dow Jones Bear UG6Q8S 7,02 42983,117431 Punkte 53,49 Open End DAX® Bull UG5FWC 7,49 22643,513503 Punkte 32,36 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.06.2025; 10:06 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Exxon Mobil Corp. Call HD55ZC 0,16 140,00 USD 11,76 17.12.2025 DAX® Put UG2DRV 6,55 23000,00 Punkte -14,99 19.09.2025 Renk Group AG Call UG78VH 1,30 72,00 EUR 2,94 17.12.2025 DAX® Put UG5NKQ 2,25 22500,00 Punkte -27,16 18.07.2025 Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,21 8,00 EUR 8,44 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.06.2025; 10:18 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Ströer SE & Co. KGaA Long UG3X6M 5,72 32,154452 EUR 3 Open End Fuchs SE Long HC1B8H 20,38 30,700057 EUR 3 Open End Erste Group Bank AG Long UG1CS4 8,17 56,232316 EUR 5 Open End Coinbase Global Inc. Long HD39MA 1,81 205,761556 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 7,84 1172,508918 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.06.2025; 10:29 Uhr;

