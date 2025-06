The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.06.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2025



ISIN Name

CA39261L2049 GREEN BATTERY MINERALS

CA75103L1013 RAKOVINA THERAPEUTICS

KYG3472Y1017 FIH MOBILE LTD DL-,04

LU0054735278 UNIEM FERNOST A INH.A

LU0126314995 UNIVALUEFONDS: EUROPA A

LU0126315372 UNIVALUEFONDS: EUROPA A N

US15117F8077 CELLECTAR NEW22 DL-00001

US38000Q2012 CRESCENT BIOPHARMA O.N.





© 2025 Xetra Newsboard