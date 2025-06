DJ Rio Tinto und Hancock investieren 1,6 Mrd USD in Eisenerz-Projekt

DOW JONES--Rio Tinto und das Bergbauunternehmen der Milliardärin Gina Rinehart, Hancock Prospecting, investieren zusammen 1,6 Milliarden US-Dollar in die Erschließung zweier großer Eisenerzlagerstätten in der westaustralischen Pilbara-Region. Rio Tinto erklärte, dass die Erschließung von Hope Downs 2 zwei neue Gruben umfasse. Etwa 31 Millionen Tonnen Eisenerz sollen dort pro Jahr gefördert werden.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Minen zusammen mit der dazugehörigen Infrastruktur im Jahr 2027 betriebsbereit sein werden. Das Eisenerz aus den neuen Gruben wird zur Verarbeitung in den aktiven Betrieb Hope Downs 1 transportiert, der 2007 die Produktion aufgenommen hat. Die Erschließung der Gruben erlaube, das Produktionsniveau in der gesamten Pilbara aufrechtzuerhalten, die fast erschöpften Minen würden ersetzt, erklärte Rio Tinto.

Rio Tinto will bis 2027 mehr als 13 Milliarden Dollar in neue Minen, Anlagen und Ausrüstung investieren. Der Konzernanteil an den Investitionen in das Projekt Hope Downs 2 betrage 800 Millionen Dollar.

