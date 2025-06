© Foto: © Rio Tinto 2022

Rio Tinto und Hancock starten ein Eisenerzprojekt mit zwei neuen Minen und senden ein Hoffnungssignal an die Rohstoffmärkte. Die Rio Tinto Aktie steigt!Rio Tinto und das australische Bergbauunternehmen Hancock Prospecting investieren gemeinsam 1,6 Milliarden US-Dollar in ein neues Eisenerz-Projekt in der rohstoffreichen Pilbara-Region im Westen Australiens. Das teilte Rio Tinto am Dienstag mit. Das Projekt "Hope Downs 2" umfasst die Entwicklung zweier neuer Gruben, die nach Unternehmensangaben ab 2027 jährlich rund 31 Millionen Tonnen Eisenerz fördern sollen. Damit setzen beide Unternehmen auf die Sicherung langfristiger Versorgungsketten - in einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage nach …