Es war keine erfreuliche Handelswoche für die Anteilseigner des Rohstoffriesen Rio Tinto. Am Mittwoch ging es mit dem Aktienkurs bergab. Denn der Nettogewinn des Unternehmens sank mit 17 Prozent stärker als erwartet. So verdiente Rio Tinto netto 4,81 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit durchschnittlich 5,17 Milliarden Dollar gerechnet. Zudem wurde die Dividende etwas reduziert. Die Anteilseigner erhalten für das erste Halbjahr eine Ausschüttung in Höhe von 1,48 Dollar je Aktie. Ein ...

