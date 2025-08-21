Das zwischenzeitlich aussichtsreiche Chartbild bei Rio Tinto hat sich in der Vorwoche wieder etwas eingetrübt. Der Grund hierfür war aber erfreulich für die Anteilseigner des Bergbauriesen. Schließlich lag der Kursrückgang lediglich am kräftigen Abschlag für die Halbjahresdividende in Höhe von stattlichen 1,48 US-Dollar je Aktie. Die Gutschrift auf den Konten der dividendenberechtigten Aktionäre wird dann ab dem 25. September erfolgen. Insgesamt dürfte Rio Tinto Analystenprognosen zufolge 3,35 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
