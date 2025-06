Chris Iggo (AXA IM): Fünf Gründe für US-Treasuries: Warum Anleger diese Assetklasse im Blick haben sollten

24.06.2025 -

Die jüngsten Schwankungen am Treasury-Markt unterstreichen, wie wichtig er für die Kurse risikobehafteter Wertpapiere, für die Absicherung, die Finanzierung und gehebelte Anlageinstrumente ist. Trotz der Probleme der US-Wirtschaft gibt es fünf gute Gründe, warum Investoren die Aufnahme von US-Treasuries in ihre Portfolios in Betracht ziehen sollten: