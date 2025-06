Peking (ots/PRNewswire) -Teaser:Branchenkennern aus den Bereichen digitale Gesundheit und passive Rehabilitation ist EasyMotionSkin längst ein Begriff. Der deutsche Anbieter hat sich mit seinem innovativen EMS-Trainingssystem international einen Namen gemacht. Nun fasst das aufstrebende Unternehmen mit seinen Trainingslösungen auch zunehmend Fuß auf dem chinesischen Markt - dank einer strategischen Neuausrichtung.Von Zhao PiaoBranchenkennern aus den Bereichen digitale Gesundheit und passive Rehabilitation ist EasyMotionSkin längst ein Begriff. Der Anbieter aus Deutschland hat sich mit seinem innovativen Trainingssystem per elektrischer Muskelstimulation, einem sogenannten EMS-System, international einen Namen gemacht. Nun fasst das aufstrebende deutsche Unternehmen mit seinen technologiebasierten Trainingslösungen auch zunehmend auf dem chinesischen Markt Fuß. Dank der großen Verbraucherbasis, einer steigenden Nachfrage nach Fitness- und Rehabilitationslösungen und politischer Unterstützung seitens der Regierung bieten sich dem deutschen Hersteller seit einigen Jahren ungeahnte Wachstumschancen. Vom Produktvertrieb über den Handel mit Dienstleistungen bis hin zur lokalisierten Koproduktion - EasyMotionSkin hat seine Präsenz auf dem chinesischen Markt mithilfe flexibler Marketingstrategien deutlich ausgebaut und nutzt zudem die Vorteile der chinesischen Fertigung sowie der technologischen Forschung und Entwicklung vor Ort in China, um eine Kommerzialisierung im größeren Maßstab zu erreichen.Smartes Training: Eine Mitarbeiterin von EasyMotionSkin (2.v.r.) präsentiert am Messestand des Unternehmens auf der China International Sporting Goods Expo 2024 die Funktionen verschiedener Trainingsprodukte.Großer Markt für das "kleinste Fitnessstudio der Welt"Chinas Fitness- und Sportrehabilitationsbranche wächst derzeit rasant. Gezielte Aktionen zur Förderung des Breitensports, ein steigendes Konsumniveau und immer neue Dienstleistungsinnovationen dank technischer Neuerungen haben die Nachfrage nach Trainingsgeräten für passive Rehabilitation kräftig angekurbelt.EasyMotionSkin vermarktet sich als "kleinstes Fitnessstudio der Welt" und bietet sowohl Hobby- als auch Profisportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem an. Fan Xiaoyu, Leiterin für die Region Greater China des Unternehmens, erklärt, seit dem Markteintritt im Jahr 2019 seien die Preise der firmeneigenen Produkte aufgrund von hohen Produktionskosten und Zöllen lange relativ hoch gewesen, was die Entwicklung behindert habe. Doch durch die Teilnahme an Ausstellungen wie der China International Import Expo (CIIE) sowie der China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) habe das Unternehmen schrittweise Erfahrungen in der Bewirtschaftung firmeneigener Geräte und im Gesundheitsmanagement in China sammeln können. 2023 habe die Firma dann offiziell vom Produkt- zum Dienstleistungsvertrieb umgeschwenkt und könne heute mit günstigen Preisen punkten. "Unsere Dienstleistung kostet einmalig nur so viel wie zwei Tassen Kaffee", erklärt Fan die neue Strategie. "Auf den ersten Blick mag dieser Preis sehr niedrig erscheinen. Doch man darf nicht vergessen, dass China über eine riesige Bevölkerung verfügt. Daher können wir über den Dienstleistungshandel unterm Strich eine größere Marktnachfrage befriedigen und mehr Menschen, insbesondere älteren und körperlich eingeschränkten Personen, durch Hightech ein besseres Leben ermöglichen."Im vergangenen Dezember war EasyMotionSkin einer der Dienstleister für den "2024 Yangtze River Delta • Qingpu New City Halbmarathon". Zu den Services zählten unter anderem ein Blitzaufwärmprogramm vor und eine rasche und vollständige Behebung von Sportverletzungen nach dem Rennen. "Wir haben bei diesem Halbmarathon bis zu 30 Athleten parallel versorgt, was bei den Sportlern gut angekommen ist", sagt Fan. Die Unternehmensvertreterin sieht in der automatisierten und intelligenten Sporttechnologie einen wichtigen Baustein für ein "gesundes China" der Zukunft.Dualer Ansatz aus F&E + FertigungDer Technologiewettbewerb zwischen den USA und China bringt für viele Hightech-Unternehmen Unsicherheiten in der Halbleiterlieferkette mit sich, so auch für EasyMotionSkin. Ursprünglich war der deutsche Anbieter bei der Produktion auf amerikanische Chips angewiesen. Inzwischen aber arbeitet das Unternehmen mit chinesischen Chipherstellern zusammen, um Alternativen für den lokalen Markt zu entwickeln.Darüber hinaus ist die aufstrebende Firma eine Kooperation mit dem Institut für Software der Chinesischen Akademie der Wissenschaften eingegangen, um die Lokalisierung seiner KI-gestützten Kabine für passives Training zu fördern. Die Softwareentwicklung dieses Projekts erfolgt seither durch das Institut als chinesischer Partner, teilweise mit technischer Unterstützung der deutschen Zentrale. Die Hightech-Kabine ist das weltweit erste Produkt seiner Art, das Erkennung und Training miteinander verbindet."Wir nennen unsere Kabine das kleinste Fitnessstudio der Welt", sagt Fan. In dem Hightech-Gerät kann der Benutzer nicht nur seine Bewegungen im Auge behalten, sondern mithilfe der Algorithmen auch eine passende Frequenz und Anzahl passiver Übungen auswählen, genau abgestimmt auf Alter und körperliche Verfassung. Während des Trainings muss man lediglich sitzen oder liegen. Das System überwacht derweil in Echtzeit den physischen Zustand des Benutzers, was das Trainingserlebnis komfortabel und sicher macht.Chinas leistungsstarkes Fertigungsökosystem bietet der strategischen Ausrichtung von EasyMotionSkin wichtige Unterstützung. In den letzten Jahren hat das Unternehmen aktiv nach Hardware-Produktionspartnern vor Ort in China gesucht, um seine Lieferkette zu lokalisieren. Diese Strategie senkt nicht nur die Produktionskosten, sondern ermöglicht es der Firma auch, sich zeitnah an Veränderungen auf dem chinesischen Markt anzupassen.Dank des dualen Kooperationsmodells "F&E + Fertigung" konnte der deutsche Anbieter seine technologische Führungsposition behaupten und gleichzeitig Chinas intelligente und KI-gestützte Fertigungskapazitäten nutzen, um wettbewerbsfähigere Produkte zu entwickeln. "In Zukunft werden wir verschiedene Versionen für den chinesischen und ausländischen Markt entwerfen, um in China gefertigte Produkte auch nach Übersee zu exportieren", sagt Fan.Während dieses Prozesses habe das deutsche Unternehmen starke Unterstützung von lokalen Behörden und Institutionen erhalten, etwa seitens der Bezirksregierungen von Qingpu in Shanghai und Haidian in Beijing, aber auch seitens der Wissenschafts- und Technologievereinigung des Bezirks Haidian. "All diese Stellen haben uns in Sachen Marketing und Lokalisierung umfassend unter die Arme gegriffen", erklärt Fan.Seit seiner Präsenz in China ist EasyMotionSkin also eine strategische Neuausrichtung vom Produkt- zum Dienstleistungsvertrieb gelungen. Nun bewegt sich das Unternehmen in Richtung lokale Forschung und Entwicklung sowie intelligente Fertigung. "Es hat zwar sechs Jahre gedauert, aber letztendlich haben wir für uns einen neuen Weg gefunden, der zum chinesischen Markt passt", so Fans Fazit. Auch in Zukunft wolle das Unternehmen die Verbreitung von Gesundheitstechnologien vorantreiben, "um Menschen dabei zu helfen, seltener, später oder gar nicht erst krank zu werden".Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2717655/image_984982_31135500.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/china-heute--easymotionskin-kleinstes-fitnessstudio-der-welt-profitiert-von-chinas-groWem-markt-302489573.htmlPressekontakt:857795658@qq.comOriginal-Content von: China heute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180099/6062059