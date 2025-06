Basel - Der Reisedetailhändler Avolta hat einen neuen Fünfjahresvertrag mit dem Flughafen Kopenhagen unterzeichnet. Das Unternehmen wird am erweiterten Terminal 3 fünf zusätzliche Gastronomie-Betriebe eröffnen. Die Vereinbarung festige eine seit fast 20 Jahren bestehende Partnerschaft mit dem grössten Flughafen Nordeuropas, teilte Avolta am Mittwoch mit. Die Präsenz in der Region werde mit einem klaren Fokus auf lokale kulinarische Konzepte gestärkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...