München (ots) -- Prominente Gesichter stellen sich im ländlichen Idyll herausfordernden Challenges- Die Dreharbeiten starten noch dieses Jahr, das Casting läuft bereitsReality-Fans aufgepasst: RTLZWEI bringt ein brandneues Format an den Start - und das wird alles andere als gewöhnlich! Ob Trash-TV-Kultstar, Influencer oder Party-Ikone - bei "Der Promihof" wird's ländlich! Statt Partynächten auf Ibiza heißt es: anpacken, ackern und sich den Herausforderungen des Landlebens stellen. Die Promis leben gemeinsam auf einem Bauernhof, müssen als Team funktionieren und sich in spannenden Einzel-Challenges beweisen. Die Dreharbeiten starten noch dieses Jahr - und der große Casting-Aufruf läuft bereits!Promis raus aus dem Rampenlicht - rein ins Landleben! Mit dem neuen Reality-Format "Der Promihof" schickt RTLZWEI bekannte Gesichter raus aufs Land. "Der Promihof" vereint, was unvereinbar scheint: Schillernde Persönlichkeiten mit TV- und Medien-Vorgeschichte finden sich anstatt auf dem roten Teppich oder beim Ballermann-Opening auf einmal im ländlichen Idyll wieder. Als Teil eines bunt gemischten Casts müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur miteinander auskommen, sondern sich auch als Einzelkämpfer in Challenges beweisen und die Hürden des Landlebens meistern.Die Dreharbeiten zu "Der Promihof" beginnen noch in diesem Jahr. Der offizielle Casting-Aufruf startete bereits und die ersten Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit VIP-Faktor stehen schon fest. Doch auch weitere interessierte Promis haben aktuell noch die Gelegenheit, sich für das neue Format und den Ausflug aufs Land zu bewerben. Die Bewerbung kann direkt über promihof@constantin-entertainment.de eingereicht werden."Der Promihof" wird produziert von Constantin Entertainment GmbH.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6062484