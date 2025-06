Die Carnival-Aktie legte am Dienstag um gut +7% zu und setzte damit ihren starken Aufwärtstrend der letzten Wochen fort. Der weltgrößte Kreuzfahrtkonzern nimmt inzwischen mit Volldampf Kurs auf sein 3-Jahreshoch. Was treibt Carnival momentan so stark an und sollten Anleger jetzt noch an Bord gehen? Sehr starke Zahlen... Auslöser des gestrigen Kurssprungs der Carnival-Aktie waren die hervorragenden Quartalszahlen, die der Kreuzfahrtbetreiber präsentierte. ...

