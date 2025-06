FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte werden am Donnerstag wieder leichte Gewinne am deutschen Aktienmarkt erwartet. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax mit 23.574 Punkten für den Dax einen 0,3 Prozent höheren Handelsstart. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnete sich ein freundlicher Start ab.

Etwas Rückenwind verleiht der US-Technologiesektor. Nach einer frühen Bestmarke des Tech-Index Nasdaq 100 hatten im späteren Handel in New York die Aktien des Chip-Giganten Nvidia ein Rekordhoch erreicht. Zudem kommen die nachbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen und Prognosen des Halbleiterkonzerns Micron im Sektor gut an.

Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners sieht derzeit eine Rotation der Anleger zurück in US-Werte. "Im laufenden Juni hat sich der Nasdaq 100 bisher fünf Prozent besser entwickelt als Dax und EuroStoxx", schrieb er. Möglicherweise verleite derzeit auch der schwache Dollar viele zum Kauf von US-Aktien, denn der Euro hat am frühen Morgen erstmals seit September 2021 die Marke von 1,17 US-Dollar übersprungen.

"Anleger bleiben reserviert. Die Gemengelage ist diffizil, weder Fisch noch Fleisch", hieß es am Donnerstag von der NordLB mit Blick auf deutschen Aktienmarkt, der seit dem Dax-Rekord Anfang Juni keine Aufwärtstendenz mehr erkennen lässt. Neben dem deutschen GfK-Verbrauchervertrauen blicken sie im Tagesverlauf auf die US-Auftragseingänge langlebiger Güter. Diese könnten Aufschluss darüber geben, wie sich Trumps Zollpolitik auf das Investitionsgeschehen ausgewirkt hat.

Das GfK-Verbrauchervertrauen zeigte, dass die Menschen in Deutschland ihr Geld aktuell eher zusammen halten, was einen Aufschwung durch mehr Konsum teilweise ausbremst.

Unternehmensseitig könnten Analystenstimmen bewegen: Morgan Stanley gab nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers das positive Votum für Continental auf. Der Kurs sackte daraufhin auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um 2,5 Prozent ab. Er würde damit seinen jüngsten Abwärtstrend fortsetzen. Erstmals seit Anfang Mai droht der Fall unter die 70-Euro-Marke.

Eine Kaufempfehlung sprach das Investmenthaus Jefferies für den Schmierstoffhersteller Fuchs SE aus, dessen Aktien vorbörslich um mehr als zwei Prozent stiegen. Analyst Constantin Hesse lobte das Wachstumsmodell sowie den robusten Barmittelumschlag und die disziplinierte Mittelverwendung. Insgesamt stehe das Unternehmen gut da für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktien.

Ansonsten könnten europäische Chipwerte wegen der positiven Vorgaben aus dem US-Tech-Sektor im Blick stehen, genauso wie auch Henkel . Händler verwiesen für den Konsumgüterkonzern auf besser als erwartete Quartalszahlen und einen angehobenen Ausblick des US-Klebstoffkonkurrenten HB Fuller, dessen Aktien im nachbörslichen New Yorker Handel um zehn Prozent hochgeschnellt waren./tih/mis

