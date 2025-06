NEW YORK (dpa-AFX) - Die zur Wochenmitte durchwachsenen New Yorker Börsen steuern am Donnerstag auf Kursgewinne zu. Rückenwind liefert unter anderem der Megatrend KI, der nach der Vorlage von Geschäftszahlen des Speicherchipkonzerns Micron Tech-Wert antreiben dürfte.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 0,4 Prozent höher auf 22.329 Punkte. Damit winkt ein weiteres Rekordhoch.

Den am Mittwoch etwas schwächeren US-Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,3 Prozent im Plus bei 43.096 Punkten. Zu seiner Bestmarke, die bereits von Anfang Dezember vergangenen Jahres datiert, fehlt ihm noch ein gutes Stück.

Einem Pressebericht zufolge könnte US-Präsident Donald Trump bereits deutlich vor Ablauf der Amtszeit von US-Notenbankchef Jerome Powell im Mai 2026 eine Nachfolgeregelung treffen. Sollte dies tatsächlich schon im Herbst geschehen, "steigt die Gefahr, dass Powell in seinen letzten Monaten zur 'lahmen Ente' wird", sagte Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank. "Und damit steigt auch die Gefahr, dass wir frühere Zinssenkungen sehen."

Für die Aktienmärkte sind sinkende Zinsen indes eine tendenziell positive Nachricht. Trump hat Powell immer wieder harsch kritisiert, weil dieser bisher seinen Wünschen nach einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik trotzt. Neue heimische Konjunkturdaten hatten zunächst wenig Einfluss auf den Markt.

Starke Geschäftszahlen und ein überraschend optimistischer Ausblick bescherte Micron ein vorbörsliches Kursplus von 1,4 Prozent. Der Chiphersteller profitiert vom anhaltenden Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) und erwartet nach einem Umsatzrekord im dritten Geschäftsquartal weiteres Wachstum. Erlös und Gewinn dürften im Schlussviertel (per Ende August) stärker steigen als von Analysten erwartet. Etliche der Experten hoben daraufhin ihre Kursziele für die Aktien deutlich an.

Die Titel des Branchenkollegen und KI-Vorzeigeunternehmens Nvidia verteuerten sich um 1,4 Prozent. Sie sind damit - ähnlich wie der Nasdaq 100 - nach dem Vortags-Rekord auf Kurs zu einer weiteren Bestmarke. Beim Konkurrenten AMD konnten sich die Anleger über ein vorbörsliches Plus von 2,8 Prozent freuen.

Für die Anteilsscheine von H. B. Fuller ging es sogar um 9 Prozent bergauf, nachdem der Klebstoffhersteller einen starken Zwischenbericht vorgelegt hatte. Im abgelaufenen Geschäftsquartal habe das operative Ergebnis um 6 Prozent über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Guillaume Delmas von der Schweizer Bank UBS.

Eine überraschend gute Gewinn- und Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal ließ die Aktien von Walgreens Boots Alliance mit plus 0,5 Prozent eher kalt. Im März war bekannt geworden, dass der Finanzinvestor Sycamore Partners die kriselnde Apothekenkette für eine Milliardensumme kaufen und noch binnen diesen Jahres von der Börse nehmen will.

Nach der Schlussglocke an den US-Börsen will noch der Sportartikelriese Nike über seine Geschäftsentwicklung informieren./gl/mis

US0079031078, US3596941068, US5951121038, US6541061031, US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US9314271084