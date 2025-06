Gut gelaunt geht es für Infineon-Anleger in die neue Börsenwoche: Zum Handelsstart in der Früh kann der DAX-Wert rund drei Prozent zulegen - ein neuer Monats-Höchstwert rückt in greifbare Nähe. Hintergrund ist unter anderem mehr Zuversicht bei der US-Bank JP Morgan für den Halbleiter-Spezialisten: Die Experten bewerten die Bayern nun mit "Positive Catalyst Watch" - das bedeutet, sie rechnen mit kurzfristig positiven Impulsen für die Kursentwicklung. Der Analyst des US-Instituts Sandeep Deshpande ...

