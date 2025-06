VANCOUVER, British Columbia, 1. Juli 2025 / IRW-Press / Rektron Group Inc. (CSE:REK. U; FWB:F75) ("Rektron" oder das "Unternehmen"), eine globale Rohstoffhandelsgruppe mit Tochtergesellschaften, die sich auf den Handel mit Energie-, Metall- und Energiewenderohstoffen spezialisiert haben, gibt bekannt, dass sein Vorstand nach Prüfung der Zahlungsfähigkeit und des Kapitalbedarfs des Unternehmens beabsichtigt, eine Bardividende von 0,05 USD pro Stammaktie auszuschütten. Das Unternehmen wird eine weitere Pressemitteilung veröffentlichen, in der die genauen Details und der Stichtag für die Barausschüttung bekannt gegeben werden.

Diese Dividende spiegelt die anhaltende Finanzdisziplin und das Vertrauen von Rektron in seine langfristige Cashflow-Generierung sowie das Engagement des Unternehmens wider, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Darüber hinaus freut sich Rektron bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, den Prozess zur Notierung seiner Stammaktien an einer großen Börse einzuleiten. Die beabsichtigte Notierung unterliegt der Erfüllung aller geltenden Notierungs- und regulatorischen Anforderungen, und es gibt keine Garantie dafür, dass der Antrag genehmigt wird oder dass die Notierung abgeschlossen wird..

Das Management ist der Ansicht, dass eine Höherstufung die Sichtbarkeit von Rektron bei institutionellen Anlegern verbessern, die Handelsliquidität erhöhen und die umfassenderen strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens in seinem Rohstoff-, Energie- und Infrastrukturportfolio unterstützen wird.

"Wir sind stolz darauf, unseren Aktionären eine Dividende zuzusichern und unsere Absicht, an eine höhere Börse zu wechseln, weiter voranzutreiben", sagte Atanas Kolarov, Chief Executive Officer der Rektron Group. "Diese Schritte stärken unsere solide Finanzlage und unseren Fokus auf die Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre."

Das Unternehmen ist sich bewusst, dass eine Höherstufung zwar das Profil des Unternehmens verbessern und den Zugang zu Kapital erleichtern kann, aber auch zu erhöhten regulatorischen Anforderungen und Kosten führen kann. Das Unternehmen wird weitere Informationen zum Höherstufungsprozess bereitstellen, sobald dies aufgrund der Entwicklungen erforderlich ist.

Über Rektron Group Inc.

Rektron Group Inc. (CSE: REK. U | FRA: F75) ist über seine Tochtergesellschaften ein weltweit tätiges Handels- und Infrastrukturunternehmen für physische Rohstoffe. Fokussiert auf die Bereitstellung nachhaltiger Lieferketten auf den Energie- und Metallrohstoffmärkten.

Das vertikal integrierte Modell des Unternehmens vereint den Handel mit physischen Rohstoffen, Logistik, strukturierte Finanzierungen und Risikomanagement unter einem Dach und ermöglicht so einen effizienten und sicheren globalen Handel. Mit seinen Kerngeschäftsbereichen ist das Unternehmen an der Schnittstelle zwischen industriellem Wachstum und der globalen Energiewende positioniert..

Rektron hat sich zum Ziel gesetzt, durch Innovation, verantwortungsbewusstes Ressourcenmanagement und eine strategische Ausrichtung auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und kohlenstoffarme Lösungen langfristigen Wert zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rektrongroup.com .

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Martyna Jovaisaite

Rektron Group Inc.

investorrelations@rektrongroup.com

(604) 359-5412

Chris Santa Cruz

Alliance Advisors IR

604-787-0563

csantacruz@allianceadvisors.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Rektron über zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "wird wahrscheinlich resultieren", "wird erwartet", "erwartet", "wird fortgesetzt", "wird erwartet", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "Prognose", "Strategie", "Ziel" und "Ausblick") sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen und können Schätzungen, Annahmen und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten nicht übermäßig als verlässlich angesehen werden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Rektron liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem andere Faktoren, die unter "Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen" und "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Juli 2024 endende Jahr und vom 25. November 2024 sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar sind, aufgeführt sind. Rektron übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit tauchen neue Faktoren auf, und es ist Rektron nicht möglich, alle von ihnen vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes dieser Faktoren zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.



