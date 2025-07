VANCOUVER, British Columbia, 18. Juli 2025 - Rektron Group Inc. (CSE:REK. U; FWB:F75) ("Rektron" oder das "Unternehmen"), eine globale Rohstoffhandelsgruppe mit Tochtergesellschaften, die sich auf den Handel mit Energie, Metallen und Energiewenderohstoffen spezialisiert haben, kündigt eine strategische Expansion in den Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) an, die eine entscheidende Weiterentwicklung in den Bereichen Handel, Risikomanagement und Logistik der Gruppe darstellt.

Diese bedeutende neue Initiative wird fortschrittliche KI-Technologien in das zentrale Handelsökosystem von Rektron integrieren und damit die Verbesserung prädiktiver Marktmodelle, die Optimierung dynamischer Hedging-Strategien und die Rationalisierung der Lieferkettenlogistik unterstützen. Das Ziel ist nicht nur eine schrittweise Innovation, sondern eine grundlegende Neudefinition der Art und Weise, wie die Gruppe Risiken identifiziert und ihre globalen Logistik- und Warenströme verwaltet.

Das Herzstück dieser Umgestaltung ist ASCEND, die Rektron-eigene Handels- und Risikomanagementplattform, die nun KI-Funktionen der nächsten Generation enthalten wird, um:

- Verbesserung der Marktintelligenz: Nutzung von Large Language Models (LLMs), um Marktnachrichten, makroökonomische Indikatoren und anlagenübergreifende Korrelationen in Echtzeit zu verarbeiten und zu interpretieren und so schnellere und fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

- Optimierung von Absicherungsstrategien: Einsatz von Deep-Learning-Algorithmen, um dynamisches Hedging zu verfeinern und die risikobereinigten Renditen auf volatilen Rohstoffmärkten zu verbessern.

- Transformation der Supply-Chain-Logistik: Nutzung KI-gesteuerter Analysen, um Störungen vorherzusagen, das Routing zu optimieren und die Kosten im gesamten globalen Logistik- und Infrastrukturnetzwerk von Rektron zu senken.

Um diese transformative Initiative zu leiten, hat Rektron Rajeev Shankar zum Head of Artificial Intelligence & Quantitative Strategy ernannt.

Rajeev Shankar verfügt über umfangreiche Erfahrung aus führenden Finanz- und Technologieinstitutionen:

- Valorous Investment Fund: Entwicklung eines generativen KI-Handelsmodells für Aktien, das eine annualisierte Rendite von 20 % mit einer Sharpe-Ratio von 2,5 liefert, und Entwicklung eines Kryptowährungsprognosesystems, das eine annualisierte Rendite von 32 % für über 400 digitale Vermögenswerte erzielt.

- Palantir Technologies: Als Deployment Strategist entwickelte Palantir Technologies fortschrittliche Risikoanalyse- und Portfoliooptimierungstools für Staatsfonds und restrukturierte Lieferketten für Private-Equity-finanzierte Unternehmen, wodurch die betriebliche Effizienz um über 45 Millionen US-Dollar gesteigert wurde. Entwicklung von KI-gesteuerten Analysen für eine industrielle Umstrukturierung im Wert von 3 Milliarden US-Dollar, die zu Kosteneinsparungen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar führte.

- Nivaura: Leitete die Entwicklung von KI-Lösungen für die automatisierte Emission und Dokumentation von Anleihen, die einen Umsatz von über 1 Million Pfund erzielten und die Markteinführungszeit erheblich verkürzten. Die London Stock Exchange Group ist der größte Partner[1].

Als Absolvent der Oxford University (Brasenose College) mit einem Master-Abschluss in Ingenieurwesen ist Herr Shankar auf maschinelles Lernen, statistische Inferenz und operative Forschung spezialisiert. Er beherrscht Python, PyTorch, Palantir Foundry und fortgeschrittene quantitative Modellierungstechniken.

"Künstliche Intelligenz ist für Rektron nicht nur ein Werkzeug - sie wird zum Rückgrat unserer Handels-, Risikomanagement- und Logistikstrategie", sagte Atanas Kolarov, Chief Executive Officer der Rektron Group Inc. "Unter der Führung von Rajeev bauen wir einen Handelsbetrieb der nächsten Generation auf, der schneller und intelligenter ist und in der Lage ist, Komplexität auf einem Niveau zu bewältigen, das bisher unvorstellbar war."

Nächste Schritte

Die KI-Integration von Rektron wird in den nächsten 12 Monaten in strukturierten Phasen eingesetzt. Die erste Einführung wird sich auf die Verbesserung der Signale für den Rohstoffhandel, die Ausführung von Absicherungen in Echtzeit und die End-to-End-Optimierung der Lieferkette konzentrieren. In den nachfolgenden Phasen werden die KI-gesteuerte Finanzstrukturierung und das Live-Asset-Tracking im gesamten globalen Infrastrukturportfolio von Rektron untersucht.

Über Rektron Group Inc.

Rektron Group Inc. (CSE: REK. U | FWB: F75) ist über seine Tochtergesellschaften ein weltweit tätiges Handels- und Infrastrukturunternehmen für physische Rohstoffe. Fokussiert auf die Bereitstellung nachhaltiger Lieferketten auf den Energie- und Metallrohstoffmärkten.

Das vertikal integrierte Modell des Unternehmens kombiniert physischen Rohstoffhandel, Logistik, strukturierte Finanzierung und Risikomanagement auf einer Plattform und ermöglicht so einen effizienten und sicheren globalen Handel. Mit seinen Kerngeschäftsbereichen positioniert sich das Unternehmen an der Schnittstelle von industriellem Wachstum und der globalen Energiewende.

Rektron hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Innovation, verantwortungsvolles Ressourcenmanagement und einen strategischen Fokus auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und kohlenstoffarme Lösungen langfristige Werte zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rektrongroup.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Rektron über zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "wird wahrscheinlich resultieren", "wird erwartet", "erwartet", "wird fortgesetzt", "wird erwartet", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "Prognose", "Strategie", "Ziel" und "Ausblick") sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen und können Schätzungen, Annahmen und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten nicht übermäßig als verlässlich angesehen werden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Rektron liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem andere Faktoren, die unter "Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen" und "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Juli 2024 endende Jahr und vom 25. November 2024 sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar sind, aufgeführt sind. Rektron übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit tauchen neue Faktoren auf, und es ist Rektron nicht möglich, alle von ihnen vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes dieser Faktoren zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Martyna Jovaisaite

Rektron Group Inc.

investorrelations@rektrongroup.com

(604) 359-5412

Kontaktinformationen

Jigar Desai

CFO

mailto:jd@rektrongroup.com

#_ednref1 https://www.thetradenews.com/lseg-leads-20-million-funding-round-blockchain-startup/



