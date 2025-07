Die Bauindustrie ist für rund 8 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich und gebaut wird qusi überall! Wer in der Zementherstellung in der Lage ist, die Entstehung von Klimagasen signifikant zu senken, liefert dabei einen messbaren Impact für globale Klimaziele. Das schafft Sichtbarkeit, politische Unterstützung und ESG-Relevanz, alles Treiber für steigende Unternehmensbewertungen. Das Thema hat hohe Relevanz, denn weltweit werden bis 2050 mehrere Billionen USD in neue Infrastruktur investiert u.?a. durch Programme wie den US Inflation Reduction Act (IRA), den EU Green Deal oder auch den Wiederaufbau der Ukraine, wenn es einmal soweit ist. Investoren suchen gezielt nach Unternehmen, die auch in diesen öffentlichen Budgets berücksichtigt werden, denn grüne Baustoffe gelten als Schlüsseltechnologie. Argo Graphene Solutions (vormals Argo Living Soils | CSE: ARGO | WKN: A40K3L | ISIN: CA04018T3064 ) perfektioniert dieses Thema, die Aktie befindet sich im Steigflug.

