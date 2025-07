Original-Research: Intellego Technologies AB - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Intellego Technologies AB Unternehmen: Intellego Technologies AB ISIN: SE0016075063 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.07.2025 Kursziel: 125,00 SEK Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Q2 übertrifft Erwartungen: Solider Free Cashflow und positive Eindrücke vom Werksbesuch



Intellego Technologies AB hat heute starke vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht, die unsere Erwartungen übertroffen haben. Zudem hatten wir vergangene Woche die Gelegenheit, die Produktionsstätte für Dosimeter in der Nähe von Göteborg zubesuchen.



Auf Basis der vorläufigen Zahlen dürfte der Umsatz für das zweite Quartal über 200 Mio. SEK und das EBIT über 100 Mio. SEK betragen haben. Damit wurde sowohl vom Umsatz als auch vom Ergebnis unsere Prognose deutlich übertroffen. Zwar wurden keine Details zu einzelnen Segmenten genannt, wir gehen jedoch davon aus, dass das Wachstum breit über alle Geschäftsbereiche (Curing, Healthcare, Horticulture) und Regionen (Asien, Europa, Nordamerika) verteilt war.



Besonders hervorzuheben ist auch die Rekordliquidität von rund 100 Mio. SEK zum Quartalsende sowie eine verfügbare Liquidität von über 200 Mio. SEK. Dies beeindruckt uns fast mehr als die operative Leistung, da es auf einen deutlichen Cashflow-Anstieg schließen lässt. Ausgehend von einer Liquidität von 3,8 Mio. SEK zum 31. März und unter Hinzurechnung der Bruttoerlöse aus den zwei ausgeübten Warrants (14,5 Mio. SEKund 20,1 Mio. SEK) ergibt sich ein Free Cashflow von rund 61,6 Mio. SEK (ceteris paribus). Dies wiederum deutet auf einen operativen Cashflow mindestens in dieser Höhe hin - sofern CAPEX > 0 war (CAPEX Q1/25: 43,6 Mio. SEK). Die Cash Conversion dürfte sich im Quartal somit gegenüber dem Wert von ca. 30% in Q1 verbessert haben und auf eine weitere Reduktion der DSO hindeuten.



Auch unser Besuch beim Produktionspartner Stema Specialtryck AB war sehr aufschlussreich. Stema, ein spezialisiertes Druckunternehmen in der Nähe von Göteborg, war für Intellego ein Glücksgriff bei der Skalierung der Produktion vor einigen Jahren. Die korrekte Handhabung von Lösungsmitteln und Trägermaterialien ist - damals wie heute - entscheidend für die Produktqualität. Im Gespräch mit F&E-Leiterin Dr. Laila Moreno Ostertag wurde deutlich, dass kontinuierliche Produktverbesserungen erforderlich sind, um steigenden Kundenerwartungen gerecht zu werden. Ebenfalls spannend: Die App zur quantitativen Auswertung der Dosimeter befindet sich in aktiver Entwicklung, und das Management prüft Optionen für eine breitere Markteinführung.



Fazit: Intellego hat ein weiteres starkes Quartal abgeliefert und unsere Erwartungen übertroffen. Die ausgewiesene Liquidität impliziert eine deutliche Verbesserung der Cash Conversion. Die gewonnenen Einblicke aus dem Werksbesuch bestätigen zudemunsere Einschätzung der starken Wettbewerbsposition auf Basis der überlegenen Produktqualität. Wir haben unsere Prognosen angesichts des starken Q2 erneut angehoben, belassen das Kursziel aufgrund der Verwässerung durch die Warrants jedoch bei 125,00 SEK. Unsere Kaufempfehlung wird bekräftigt.







