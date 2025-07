Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, July 02

2 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1882.5038 pence per share:

Date of purchase: 1 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 25,000 Lowest price paid per share (GBp): 1866.0000 Highest price paid per share (GBp): 1904.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1882.5038

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 58,132,073. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 58,132,073. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1883.8592 15,000 BATS Trading Europe 1880.4708 10,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 99 1900.00 08:31:20 00076040805TRLO0 XLON 61 1900.00 08:31:20 00076040806TRLO0 XLON 177 1902.00 08:33:22 00076040855TRLO0 XLON 165 1900.00 08:34:21 00076040881TRLO0 XLON 27 1898.00 08:34:21 00076040882TRLO0 XLON 25 1904.00 08:50:30 00076041220TRLO0 XLON 140 1904.00 08:50:30 00076041221TRLO0 XLON 53 1904.00 08:50:32 00076041228TRLO0 XLON 10 1904.00 08:50:32 00076041229TRLO0 XLON 125 1902.00 08:52:26 00076041340TRLO0 XLON 34 1902.00 08:52:26 00076041341TRLO0 XLON 172 1902.00 08:57:00 00076041663TRLO0 XLON 85 1900.00 08:58:45 00076041735TRLO0 XLON 174 1902.00 09:01:48 00076041831TRLO0 XLON 100 1900.00 09:02:00 00076041840TRLO0 XLON 46 1900.00 09:02:00 00076041841TRLO0 XLON 6 1894.00 09:09:46 00076042155TRLO0 BATE 185 1894.00 09:09:46 00076042156TRLO0 BATE 125 1892.00 09:11:37 00076042213TRLO0 XLON 48 1892.00 09:11:37 00076042214TRLO0 XLON 18 1892.00 09:16:27 00076042394TRLO0 XLON 176 1892.00 09:28:47 00076042680TRLO0 XLON 49 1890.00 09:28:50 00076042684TRLO0 XLON 93 1890.00 09:28:50 00076042685TRLO0 XLON 172 1890.00 09:28:50 00076042686TRLO0 XLON 55 1890.00 09:28:50 00076042687TRLO0 XLON 151 1892.00 09:31:01 00076042823TRLO0 XLON 72 1892.00 09:32:05 00076042836TRLO0 BATE 106 1892.00 09:32:05 00076042837TRLO0 BATE 68 1890.00 09:32:38 00076042842TRLO0 XLON 100 1890.00 09:32:38 00076042843TRLO0 XLON 169 1890.00 09:32:38 00076042841TRLO0 BATE 27 1886.00 09:34:44 00076042944TRLO0 XLON 10 1888.00 09:34:44 00076042945TRLO0 XLON 34 1888.00 09:34:44 00076042946TRLO0 XLON 42 1888.00 09:34:44 00076042947TRLO0 XLON 7 1888.00 09:34:44 00076042948TRLO0 XLON 174 1892.00 09:42:30 00076043185TRLO0 XLON 14 1892.00 09:42:30 00076043186TRLO0 BATE 14 1892.00 09:42:52 00076043188TRLO0 BATE 14 1892.00 09:42:52 00076043189TRLO0 BATE 14 1892.00 09:42:52 00076043190TRLO0 BATE 15 1892.00 09:42:52 00076043191TRLO0 BATE 14 1892.00 09:42:52 00076043192TRLO0 BATE 3 1892.00 09:43:17 00076043197TRLO0 BATE 14 1892.00 09:43:17 00076043198TRLO0 BATE 16 1892.00 09:43:17 00076043199TRLO0 BATE 16 1892.00 09:43:17 00076043200TRLO0 BATE 14 1892.00 09:43:17 00076043201TRLO0 BATE 24 1892.00 09:43:24 00076043208TRLO0 XLON 40 1892.00 09:43:24 00076043209TRLO0 XLON 156 1890.00 09:43:40 00076043226TRLO0 XLON 42 1890.00 09:43:40 00076043225TRLO0 BATE 128 1890.00 09:43:40 00076043227TRLO0 BATE 1 1890.00 09:53:40 00076043429TRLO0 XLON 152 1892.00 09:56:24 00076043573TRLO0 XLON 61 1896.00 09:59:30 00076043707TRLO0 XLON 125 1896.00 09:59:30 00076043708TRLO0 XLON 11 1896.00 09:59:30 00076043709TRLO0 XLON 5 1896.00 10:01:30 00076043806TRLO0 XLON 7 1896.00 10:01:30 00076043807TRLO0 XLON 125 1896.00 10:01:30 00076043808TRLO0 XLON 50 1896.00 10:01:30 00076043809TRLO0 XLON 155 1894.00 10:01:39 00076043814TRLO0 XLON 2 1894.00 10:01:59 00076043821TRLO0 XLON 123 1894.00 10:01:59 00076043822TRLO0 XLON 49 1894.00 10:01:59 00076043823TRLO0 XLON 14 1894.00 10:01:59 00076043824TRLO0 BATE 14 1894.00 10:02:30 00076043855TRLO0 BATE 15 1894.00 10:02:30 00076043856TRLO0 BATE 14 1894.00 10:02:30 00076043857TRLO0 BATE 17 1894.00 10:02:30 00076043858TRLO0 BATE 16 1894.00 10:02:45 00076043867TRLO0 BATE 15 1894.00 10:02:45 00076043868TRLO0 BATE 16 1894.00 10:02:45 00076043869TRLO0 BATE 64 1894.00 10:02:49 00076043870TRLO0 BATE 15 1890.00 10:06:16 00076043942TRLO0 BATE 15 1890.00 10:06:16 00076043943TRLO0 BATE 17 1890.00 10:06:16 00076043944TRLO0 BATE 16 1890.00 10:06:16 00076043945TRLO0 BATE 15 1890.00 10:06:16 00076043946TRLO0 BATE 16 1890.00 10:06:26 00076043949TRLO0 BATE 17 1890.00 10:06:26 00076043950TRLO0 BATE 16 1890.00 10:06:26 00076043951TRLO0 BATE 15 1890.00 10:07:26 00076043957TRLO0 BATE 4 1890.00 10:07:26 00076043958TRLO0 BATE 145 1886.00 10:34:37 00076044379TRLO0 XLON 11 1888.00 10:37:24 00076044414TRLO0 XLON 9 1888.00 10:37:24 00076044415TRLO0 XLON 44 1888.00 10:37:24 00076044416TRLO0 XLON 5 1888.00 10:40:13 00076044457TRLO0 BATE 3 1888.00 10:40:13 00076044458TRLO0 BATE 21 1888.00 10:40:14 00076044459TRLO0 BATE 125 1888.00 10:40:14 00076044460TRLO0 BATE 78 1888.00 10:40:14 00076044461TRLO0 BATE 110 1888.00 10:40:15 00076044463TRLO0 XLON 56 1888.00 10:40:15 00076044464TRLO0 XLON 16 1888.00 10:40:15 00076044462TRLO0 BATE 159 1886.00 10:41:49 00076044482TRLO0 XLON 160 1882.00 10:52:27 00076044653TRLO0 BATE 157 1880.00 10:55:42 00076044722TRLO0 XLON 160 1880.00 10:55:42 00076044721TRLO0 BATE 14 1880.00 10:55:42 00076044723TRLO0 BATE 47 1878.00 11:00:50 00076044904TRLO0 XLON 107 1878.00 11:00:50 00076044905TRLO0 XLON 28 1880.00 11:27:46 00076045553TRLO0 BATE 18 1880.00 11:27:46 00076045554TRLO0 BATE 16 1880.00 11:27:46 00076045555TRLO0 BATE 140 1880.00 11:27:46 00076045556TRLO0 BATE 206 1878.00 11:29:30 00076045625TRLO0 XLON 160 1878.00 11:29:30 00076045626TRLO0 XLON 147 1876.00 11:30:11 00076045636TRLO0 BATE 76 1876.00 11:30:11 00076045637TRLO0 BATE 30 1876.00 11:30:11 00076045638TRLO0 BATE 49 1876.00 11:30:11 00076045639TRLO0 BATE 125 1876.00 11:36:40 00076045819TRLO0 XLON 34 1876.00 11:36:40 00076045820TRLO0 XLON 153 1876.00 11:36:40 00076045818TRLO0 BATE 125 1874.00 11:39:13 00076045880TRLO0 XLON 53 1874.00 11:39:13 00076045881TRLO0 XLON 7 1872.00 12:02:15 00076046780TRLO0 XLON 11 1872.00 12:02:15 00076046781TRLO0 XLON 8 1872.00 12:02:15 00076046782TRLO0 XLON 151 1872.00 12:06:17 00076046874TRLO0 XLON 158 1872.00 12:06:17 00076046875TRLO0 XLON 217 1872.00 12:06:17 00076046876TRLO0 BATE 55 1870.00 12:08:45 00076046912TRLO0 BATE 92 1870.00 12:19:00 00076047104TRLO0 XLON 82 1870.00 12:19:00 00076047105TRLO0 XLON 91 1870.00 12:19:00 00076047102TRLO0 BATE 151 1870.00 12:19:00 00076047103TRLO0 BATE 173 1868.00 12:26:41 00076047192TRLO0 XLON 161 1872.00 12:36:09 00076047514TRLO0 BATE 156 1872.00 12:41:09 00076047624TRLO0 BATE 49 1872.00 12:45:31 00076047743TRLO0 XLON 10 1872.00 12:50:31 00076047882TRLO0 XLON 12 1872.00 12:50:31 00076047883TRLO0 XLON 100 1872.00 12:50:31 00076047884TRLO0 XLON 166 1874.00 13:00:50 00076048146TRLO0 XLON 305 1874.00 13:00:50 00076048147TRLO0 BATE 108 1874.00 13:07:08 00076048312TRLO0 XLON 175 1874.00 13:07:08 00076048313TRLO0 XLON 41 1874.00 13:07:08 00076048315TRLO0 XLON 166 1872.00 13:07:08 00076048314TRLO0 BATE 154 1872.00 13:07:08 00076048316TRLO0 BATE 158 1872.00 13:09:45 00076048404TRLO0 BATE 147 1872.00 13:24:48 00076048712TRLO0 XLON 103 1872.00 13:24:48 00076048713TRLO0 XLON 63 1872.00 13:24:48 00076048714TRLO0 XLON 17 1872.00 13:24:48 00076048715TRLO0 BATE 60 1870.00 13:25:42 00076048748TRLO0 BATE 115 1870.00 13:25:42 00076048749TRLO0 BATE 173 1868.00 13:28:34 00076048862TRLO0 XLON 49 1870.00 13:38:05 00076049007TRLO0 XLON 7 1870.00 13:38:05 00076049008TRLO0 XLON 50 1868.00 13:39:01 00076049051TRLO0 XLON 131 1868.00 13:39:04 00076049058TRLO0 XLON 110 1868.00 13:39:04 00076049056TRLO0 BATE 46 1868.00 13:39:04 00076049057TRLO0 BATE 4 1868.00 13:42:15 00076049138TRLO0 XLON 54 1868.00 13:42:15 00076049139TRLO0 XLON 157 1866.00 13:49:43 00076049307TRLO0 XLON 162 1866.00 13:49:43 00076049308TRLO0 XLON 20 1866.00 13:49:43 00076049306TRLO0 BATE 161 1866.00 13:49:52 00076049331TRLO0 BATE 125 1870.00 14:04:32 00076049716TRLO0 XLON 22 1870.00 14:04:32 00076049717TRLO0 XLON 98 1870.00 14:04:32 00076049715TRLO0 BATE 155 1872.00 14:05:06 00076049729TRLO0 BATE 5 1872.00 14:08:05 00076049864TRLO0 XLON 175 1872.00 14:08:05 00076049865TRLO0 XLON 147 1874.00 14:11:06 00076049934TRLO0 XLON 178 1872.00 14:12:55 00076049970TRLO0 BATE 158 1872.00 14:12:55 00076049971TRLO0 BATE 58 1874.00 14:21:06 00076050183TRLO0 XLON 10 1874.00 14:21:06 00076050184TRLO0 XLON 79 1874.00 14:21:06 00076050185TRLO0 XLON 5 1874.00 14:21:35 00076050212TRLO0 XLON 6 1874.00 14:21:35 00076050213TRLO0 XLON 59 1874.00 14:21:35 00076050214TRLO0 XLON 159 1874.00 14:25:09 00076050334TRLO0 BATE 17 1874.00 14:25:19 00076050346TRLO0 BATE 18 1874.00 14:25:19 00076050347TRLO0 BATE 17 1874.00 14:25:19 00076050348TRLO0 BATE 4 1874.00 14:26:09 00076050431TRLO0 BATE 17 1874.00 14:26:10 00076050432TRLO0 BATE 15 1874.00 14:26:10 00076050433TRLO0 BATE 18 1874.00 14:26:17 00076050434TRLO0 BATE 17 1874.00 14:26:17 00076050435TRLO0 BATE 4 1874.00 14:26:59 00076050451TRLO0 BATE 15 1874.00 14:26:59 00076050452TRLO0 BATE 15 1874.00 14:26:59 00076050453TRLO0 BATE 17 1874.00 14:27:53 00076050465TRLO0 BATE 15 1874.00 14:27:53 00076050466TRLO0 BATE 17 1874.00 14:27:53 00076050467TRLO0 BATE 17 1874.00 14:27:53 00076050468TRLO0 BATE 15 1874.00 14:27:54 00076050469TRLO0 BATE 16 1874.00 14:27:54 00076050470TRLO0 BATE 4 1874.00 14:28:02 00076050472TRLO0 BATE 16 1874.00 14:28:02 00076050473TRLO0 BATE 17 1874.00 14:28:02 00076050474TRLO0 BATE 15 1874.00 14:28:02 00076050475TRLO0 BATE 17 1874.00 14:28:02 00076050476TRLO0 BATE 5 1874.00 14:28:35 00076050487TRLO0 XLON 4 1874.00 14:28:35 00076050488TRLO0 XLON 4 1874.00 14:28:35 00076050489TRLO0 XLON 4 1874.00 14:28:47 00076050494TRLO0 BATE 4 1874.00 14:29:32 00076050513TRLO0 BATE 4 1874.00 14:30:17 00076050540TRLO0 BATE 8 1874.00 14:30:49 00076050557TRLO0 BATE 6 1874.00 14:30:53 00076050561TRLO0 BATE 152 1874.00 14:31:05 00076050564TRLO0 XLON 18 1874.00 14:31:07 00076050565TRLO0 BATE 15 1874.00 14:31:07 00076050566TRLO0 BATE 17 1874.00 14:31:07 00076050567TRLO0 BATE 15 1874.00 14:31:07 00076050568TRLO0 BATE 16 1874.00 14:31:07 00076050569TRLO0 BATE 16 1874.00 14:31:07 00076050570TRLO0 BATE 17 1874.00 14:31:12 00076050572TRLO0 BATE 18 1874.00 14:31:27 00076050576TRLO0 BATE 18 1874.00 14:31:27 00076050577TRLO0 BATE 15 1874.00 14:31:27 00076050578TRLO0 BATE 15 1874.00 14:36:05 00076050835TRLO0 XLON 13 1874.00 14:36:05 00076050836TRLO0 XLON 21 1874.00 14:36:05 00076050837TRLO0 XLON 9 1874.00 14:36:05 00076050838TRLO0 XLON 187 1872.00 14:36:05 00076050839TRLO0 XLON 162 1872.00 14:38:05 00076050965TRLO0 XLON 8 1878.00 14:43:07 00076051158TRLO0 BATE 140 1878.00 14:43:07 00076051159TRLO0 BATE 6 1878.00 14:43:15 00076051164TRLO0 XLON 163 1880.00 14:44:30 00076051250TRLO0 XLON 76 1880.00 14:44:32 00076051251TRLO0 XLON 45 1880.00 14:44:32 00076051252TRLO0 XLON 52 1880.00 14:44:32 00076051253TRLO0 XLON 18 1880.00 14:44:32 00076051254TRLO0 BATE 11 1880.00 14:44:32 00076051255TRLO0 BATE 17 1880.00 14:44:32 00076051256TRLO0 BATE 17 1880.00 14:44:32 00076051257TRLO0 BATE 11 1880.00 14:44:32 00076051258TRLO0 BATE 18 1880.00 14:44:32 00076051259TRLO0 BATE 16 1880.00 14:44:32 00076051260TRLO0 BATE 17 1880.00 14:44:32 00076051261TRLO0 BATE 17 1880.00 14:44:32 00076051262TRLO0 BATE 15 1880.00 14:44:32 00076051263TRLO0 BATE 16 1880.00 14:44:41 00076051286TRLO0 BATE 18 1880.00 14:44:41 00076051287TRLO0 BATE 3 1880.00 14:45:15 00076051322TRLO0 BATE 16 1880.00 14:46:08 00076051375TRLO0 BATE 17 1880.00 14:46:08 00076051376TRLO0 BATE 15 1880.00 14:46:08 00076051377TRLO0 BATE 16 1880.00 14:46:31 00076051387TRLO0 BATE 16 1880.00 14:46:31 00076051388TRLO0 BATE 16 1880.00 14:46:31 00076051389TRLO0 BATE 57 1880.00 14:46:32 00076051390TRLO0 XLON 7 1880.00 14:46:32 00076051391TRLO0 XLON 3 1880.00 14:46:48 00076051399TRLO0 BATE 17 1880.00 14:47:46 00076051470TRLO0 BATE 18 1880.00 14:47:46 00076051471TRLO0 BATE 15 1880.00 14:47:46 00076051472TRLO0 BATE 15 1880.00 14:48:37 00076051497TRLO0 BATE 8 1878.00 14:48:37 00076051498TRLO0 BATE 9 1880.00 14:48:37 00076051499TRLO0 BATE 18 1880.00 14:48:37 00076051500TRLO0 BATE 39 1882.00 14:54:50 00076051868TRLO0 BATE 1 1882.00 14:58:56 00076052149TRLO0 BATE 249 1886.00 14:59:55 00076052170TRLO0 XLON 174 1884.00 14:59:56 00076052172TRLO0 XLON 132 1884.00 14:59:56 00076052171TRLO0 BATE 166 1882.00 15:00:00 00076052213TRLO0 XLON 15 1884.00 15:00:00 00076052214TRLO0 BATE 179 1882.00 15:00:00 00076052215TRLO0 BATE 164 1882.00 15:00:00 00076052216TRLO0 BATE 119 1878.00 15:02:23 00076052312TRLO0 XLON 58 1878.00 15:02:31 00076052324TRLO0 XLON 120 1878.00 15:05:40 00076052388TRLO0 XLON 33 1878.00 15:07:58 00076052513TRLO0 XLON 86 1878.00 15:07:58 00076052514TRLO0 XLON 69 1878.00 15:08:56 00076052527TRLO0 XLON 10 1880.00 15:09:37 00076052549TRLO0 BATE 97 1880.00 15:09:37 00076052550TRLO0 BATE 19 1880.00 15:09:37 00076052551TRLO0 BATE 171 1880.00 15:15:37 00076052697TRLO0 BATE 52 1880.00 15:16:07 00076052709TRLO0 XLON 125 1884.00 15:22:06 00076053064TRLO0 XLON 26 1884.00 15:22:06 00076053065TRLO0 XLON 153 1884.00 15:22:06 00076053066TRLO0 XLON 169 1884.00 15:22:06 00076053067TRLO0 XLON 180 1884.00 15:22:06 00076053068TRLO0 BATE 176 1882.00 15:27:48 00076053248TRLO0 XLON 178 1882.00 15:27:48 00076053249TRLO0 XLON 169 1884.00 15:27:48 00076053246TRLO0 BATE 165 1884.00 15:27:48 00076053247TRLO0 BATE 147 1882.00 15:27:48 00076053250TRLO0 BATE 152 1884.00 15:36:17 00076053706TRLO0 XLON 297 1886.00 15:46:30 00076054072TRLO0 XLON 151 1886.00 15:47:18 00076054123TRLO0 XLON 69 1886.00 15:47:18 00076054124TRLO0 XLON 431 1888.00 15:52:05 00076054360TRLO0 BATE 158 1888.00 15:52:05 00076054361TRLO0 BATE 192 1888.00 15:52:05 00076054362TRLO0 XLON 151 1888.00 15:52:05 00076054363TRLO0 XLON 98 1886.00 15:52:28 00076054373TRLO0 XLON 173 1886.00 15:52:28 00076054374TRLO0 XLON 156 1884.00 15:52:39 00076054383TRLO0 BATE 170 1884.00 15:56:34 00076054544TRLO0 XLON 97 1884.00 15:56:39 00076054550TRLO0 BATE 40 1884.00 15:58:57 00076054689TRLO0 BATE 18 1884.00 15:58:57 00076054690TRLO0 BATE 19 1884.00 16:00:57 00076054757TRLO0 BATE 14 1882.00 16:00:57 00076054758TRLO0 BATE 159 1888.00 16:06:35 00076055222TRLO0 BATE 125 1888.00 16:06:59 00076055243TRLO0 XLON 59 1888.00 16:06:59 00076055244TRLO0 XLON 159 1888.00 16:07:43 00076055347TRLO0 XLON 167 1888.00 16:08:16 00076055398TRLO0 XLON 17 1888.00 16:08:16 00076055399TRLO0 BATE 118 1886.00 16:09:04 00076055500TRLO0 XLON 29 1886.00 16:09:04 00076055501TRLO0 XLON 42 1888.00 16:09:16 00076055512TRLO0 BATE 97 1888.00 16:09:16 00076055513TRLO0 BATE 60 1886.00 16:11:34 00076055665TRLO0 XLON 58 1886.00 16:11:34 00076055666TRLO0 XLON 114 1884.00 16:11:49 00076055676TRLO0 BATE 39 1886.00 16:12:34 00076055699TRLO0 XLON 15 1886.00 16:12:34 00076055700TRLO0 XLON 2 1886.00 16:12:34 00076055701TRLO0 XLON 1 1886.00 16:12:34 00076055702TRLO0 XLON 130 1886.00 16:12:34 00076055703TRLO0 XLON 2 1886.00 16:13:34 00076055745TRLO0 XLON 24 1886.00 16:14:05 00076055770TRLO0 XLON 26 1886.00 16:14:05 00076055772TRLO0 XLON 13 1886.00 16:14:05 00076055773TRLO0 XLON 4 1886.00 16:14:05 00076055774TRLO0 XLON 5 1886.00 16:14:05 00076055775TRLO0 XLON 3 1886.00 16:14:05 00076055771TRLO0 BATE 138 1886.00 16:14:05 00076055776TRLO0 BATE 19 1886.00 16:14:05 00076055777TRLO0 BATE 24 1888.00 16:16:05 00076055938TRLO0 XLON 142 1888.00 16:16:05 00076055940TRLO0 XLON 233 1888.00 16:16:05 00076055939TRLO0 BATE 156 1888.00 16:17:05 00076056000TRLO0 BATE 145 1888.00 16:17:05 00076056001TRLO0 XLON 2 1888.00 16:18:14 00076056055TRLO0 XLON 19 1888.00 16:18:55 00076056116TRLO0 XLON 128 1888.00 16:18:55 00076056117TRLO0 XLON 26 1888.00 16:18:57 00076056120TRLO0 BATE 40 1888.00 16:18:57 00076056121TRLO0 BATE 11 1888.00 16:18:57 00076056122TRLO0 BATE 43 1888.00 16:19:55 00076056215TRLO0 XLON 131 1888.00 16:19:55 00076056216TRLO0 XLON 152 1888.00 16:19:57 00076056219TRLO0 BATE 24 1888.00 16:21:55 00076056375TRLO0 XLON 10 1888.00 16:21:55 00076056376TRLO0 XLON 9 1888.00 16:21:55 00076056377TRLO0 XLON 33 1888.00 16:21:55 00076056378TRLO0 XLON 130 1888.00 16:22:55 00076056421TRLO0 XLON 125 1888.00 16:22:55 00076056422TRLO0 XLON 5 1888.00 16:22:55 00076056423TRLO0 XLON

