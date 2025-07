Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, July 01

1 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1914.9323 pence per share:

Date of purchase: 30 June 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 30,000 Lowest price paid per share (GBp): 1900.0000 Highest price paid per share (GBp): 1928.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1914.9323

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 58,157,073. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 58,157,073. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1914.7154 20,000 BATS Trading Europe 1915.3662 10,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 156 1908.00 08:44:57 00076020868TRLO0 XLON 15 1908.00 08:46:43 00076020908TRLO0 XLON 159 1908.00 08:46:43 00076020909TRLO0 XLON 125 1902.00 08:50:40 00076021001TRLO0 XLON 27 1902.00 08:50:40 00076021002TRLO0 XLON 71 1900.00 08:51:22 00076021019TRLO0 XLON 84 1900.00 08:52:00 00076021041TRLO0 XLON 22 1900.00 08:52:00 00076021042TRLO0 XLON 1 1904.00 08:53:31 00076021059TRLO0 BATE 35 1904.00 08:53:31 00076021060TRLO0 BATE 146 1914.00 08:58:24 00076021165TRLO0 XLON 168 1920.00 09:04:01 00076021379TRLO0 XLON 171 1920.00 09:06:01 00076021404TRLO0 XLON 150 1920.00 09:09:58 00076021518TRLO0 XLON 169 1918.00 09:12:50 00076021599TRLO0 XLON 150 1916.00 09:12:51 00076021600TRLO0 XLON 157 1918.00 09:17:52 00076021776TRLO0 BATE 160 1918.00 09:17:52 00076021777TRLO0 BATE 48 1918.00 09:17:52 00076021778TRLO0 XLON 51 1918.00 09:17:52 00076021779TRLO0 XLON 1 1916.00 09:21:25 00076021852TRLO0 BATE 1 1918.00 09:28:00 00076021920TRLO0 BATE 1 1918.00 09:28:01 00076021921TRLO0 BATE 45 1918.00 09:29:01 00076021958TRLO0 BATE 56 1920.00 09:29:08 00076021959TRLO0 XLON 30 1920.00 09:29:08 00076021960TRLO0 XLON 100 1920.00 09:29:08 00076021961TRLO0 XLON 13 1920.00 09:29:08 00076021962TRLO0 XLON 62 1920.00 09:32:38 00076022079TRLO0 XLON 53 1920.00 09:32:38 00076022080TRLO0 XLON 111 1918.00 09:37:22 00076022169TRLO0 BATE 4 1918.00 09:37:22 00076022170TRLO0 BATE 37 1918.00 09:37:22 00076022171TRLO0 BATE 167 1918.00 09:37:22 00076022172TRLO0 XLON 180 1918.00 09:37:48 00076022176TRLO0 XLON 177 1914.00 09:42:35 00076022268TRLO0 XLON 103 1916.00 09:44:32 00076022296TRLO0 BATE 64 1916.00 09:44:32 00076022297TRLO0 BATE 4 1914.00 09:46:18 00076022324TRLO0 XLON 5 1914.00 09:46:18 00076022325TRLO0 XLON 26 1914.00 09:46:18 00076022326TRLO0 XLON 145 1914.00 09:46:18 00076022327TRLO0 XLON 152 1914.00 09:46:18 00076022323TRLO0 BATE 9 1910.00 09:48:31 00076022466TRLO0 XLON 19 1910.00 09:48:31 00076022467TRLO0 XLON 28 1910.00 09:48:31 00076022468TRLO0 XLON 10 1910.00 09:48:31 00076022469TRLO0 XLON 84 1910.00 09:48:31 00076022470TRLO0 XLON 51 1916.00 10:00:03 00076022843TRLO0 XLON 76 1916.00 10:00:03 00076022844TRLO0 XLON 11 1918.00 10:04:18 00076022939TRLO0 XLON 143 1918.00 10:04:18 00076022940TRLO0 XLON 172 1918.00 10:04:42 00076022944TRLO0 BATE 87 1918.00 10:06:07 00076022982TRLO0 XLON 4 1918.00 10:06:07 00076022983TRLO0 XLON 16 1920.00 10:10:12 00076023059TRLO0 XLON 4 1920.00 10:10:12 00076023060TRLO0 XLON 4 1920.00 10:16:12 00076023226TRLO0 XLON 121 1920.00 10:16:12 00076023227TRLO0 XLON 38 1920.00 10:16:12 00076023228TRLO0 XLON 233 1920.00 10:16:13 00076023229TRLO0 BATE 157 1920.00 10:16:13 00076023230TRLO0 BATE 211 1916.00 10:18:44 00076023373TRLO0 XLON 149 1918.00 10:18:44 00076023372TRLO0 BATE 50 1914.00 10:26:19 00076023535TRLO0 XLON 116 1914.00 10:26:19 00076023536TRLO0 XLON 176 1914.00 10:26:19 00076023534TRLO0 BATE 175 1908.00 10:37:24 00076023852TRLO0 XLON 167 1908.00 10:37:24 00076023854TRLO0 XLON 4 1908.00 10:37:24 00076023851TRLO0 BATE 147 1908.00 10:37:24 00076023853TRLO0 BATE 179 1910.00 10:51:24 00076024300TRLO0 XLON 177 1910.00 10:51:24 00076024302TRLO0 XLON 103 1908.00 10:51:24 00076024301TRLO0 BATE 49 1908.00 10:51:24 00076024303TRLO0 BATE 159 1906.00 11:04:36 00076024692TRLO0 XLON 162 1906.00 11:04:36 00076024693TRLO0 XLON 151 1906.00 11:04:36 00076024691TRLO0 BATE 51 1908.00 11:04:36 00076024694TRLO0 XLON 42 1908.00 11:04:36 00076024695TRLO0 XLON 85 1908.00 11:04:36 00076024696TRLO0 XLON 62 1910.00 11:16:19 00076024971TRLO0 XLON 43 1910.00 11:16:19 00076024972TRLO0 XLON 14 1910.00 11:16:19 00076024973TRLO0 XLON 6 1910.00 11:16:19 00076024974TRLO0 XLON 171 1906.00 11:16:40 00076024976TRLO0 XLON 174 1906.00 11:16:40 00076024977TRLO0 BATE 51 1906.00 11:27:29 00076025204TRLO0 XLON 42 1906.00 11:27:29 00076025205TRLO0 XLON 6 1906.00 11:27:29 00076025206TRLO0 XLON 174 1904.00 11:27:30 00076025207TRLO0 BATE 161 1908.00 11:38:41 00076025498TRLO0 XLON 161 1908.00 11:38:41 00076025499TRLO0 XLON 152 1908.00 11:38:41 00076025497TRLO0 BATE 81 1910.00 11:43:39 00076025613TRLO0 XLON 28 1912.00 11:45:29 00076025685TRLO0 XLON 32 1922.00 11:54:29 00076026011TRLO0 XLON 156 1924.00 11:57:49 00076026090TRLO0 XLON 51 1928.00 12:00:26 00076026175TRLO0 XLON 51 1928.00 12:00:26 00076026176TRLO0 XLON 152 1926.00 12:00:26 00076026179TRLO0 XLON 89 1926.00 12:00:26 00076026177TRLO0 BATE 105 1926.00 12:00:26 00076026178TRLO0 BATE 51 1926.00 12:01:39 00076026190TRLO0 XLON 42 1926.00 12:01:39 00076026191TRLO0 XLON 7 1926.00 12:02:09 00076026201TRLO0 XLON 165 1924.00 12:04:51 00076026248TRLO0 XLON 166 1924.00 12:04:51 00076026247TRLO0 BATE 4 1924.00 12:15:42 00076026423TRLO0 XLON 125 1924.00 12:15:42 00076026424TRLO0 XLON 31 1924.00 12:15:42 00076026425TRLO0 XLON 177 1924.00 12:15:42 00076026426TRLO0 XLON 170 1924.00 12:15:42 00076026422TRLO0 BATE 173 1926.00 12:29:23 00076026765TRLO0 XLON 150 1924.00 12:29:25 00076026767TRLO0 XLON 156 1924.00 12:29:25 00076026766TRLO0 BATE 171 1922.00 12:29:52 00076026780TRLO0 XLON 16 1920.00 12:33:22 00076026935TRLO0 BATE 14 1920.00 12:33:22 00076026936TRLO0 BATE 144 1922.00 12:43:52 00076027279TRLO0 XLON 149 1922.00 12:46:52 00076027352TRLO0 BATE 164 1920.00 12:48:35 00076027438TRLO0 XLON 144 1920.00 12:48:35 00076027439TRLO0 XLON 170 1922.00 12:54:43 00076027535TRLO0 XLON 163 1922.00 12:54:43 00076027534TRLO0 BATE 71 1922.00 12:54:43 00076027536TRLO0 XLON 21 1922.00 12:54:43 00076027537TRLO0 XLON 57 1922.00 12:54:43 00076027538TRLO0 XLON 172 1924.00 13:01:15 00076027724TRLO0 XLON 178 1924.00 13:01:15 00076027723TRLO0 BATE 158 1924.00 13:11:40 00076028002TRLO0 XLON 151 1924.00 13:11:40 00076028001TRLO0 BATE 168 1922.00 13:16:13 00076028099TRLO0 XLON 147 1922.00 13:16:13 00076028098TRLO0 BATE 174 1918.00 13:26:10 00076028282TRLO0 XLON 161 1918.00 13:31:10 00076028464TRLO0 XLON 161 1916.00 13:32:02 00076028493TRLO0 XLON 177 1916.00 13:32:02 00076028492TRLO0 BATE 60 1918.00 13:38:09 00076028635TRLO0 XLON 9 1918.00 13:38:09 00076028636TRLO0 XLON 11 1918.00 13:53:42 00076028987TRLO0 XLON 22 1918.00 13:53:42 00076028988TRLO0 XLON 33 1918.00 13:53:42 00076028989TRLO0 XLON 26 1918.00 13:53:42 00076028990TRLO0 XLON 67 1918.00 13:56:14 00076029145TRLO0 XLON 149 1918.00 13:56:14 00076029146TRLO0 XLON 40 1918.00 13:56:14 00076029147TRLO0 XLON 90 1918.00 13:57:08 00076029199TRLO0 XLON 4 1918.00 13:57:08 00076029200TRLO0 XLON 11 1918.00 13:57:08 00076029201TRLO0 XLON 146 1918.00 13:57:08 00076029202TRLO0 XLON 149 1918.00 13:57:08 00076029203TRLO0 XLON 380 1918.00 13:57:08 00076029204TRLO0 BATE 4 1918.00 14:15:52 00076030214TRLO0 XLON 147 1918.00 14:15:52 00076030216TRLO0 XLON 160 1918.00 14:15:52 00076030218TRLO0 XLON 103 1918.00 14:15:52 00076030220TRLO0 XLON 177 1918.00 14:15:52 00076030221TRLO0 XLON 77 1918.00 14:15:52 00076030222TRLO0 XLON 180 1918.00 14:15:52 00076030223TRLO0 XLON 153 1918.00 14:15:52 00076030212TRLO0 BATE 18 1918.00 14:15:52 00076030213TRLO0 BATE 126 1918.00 14:15:52 00076030215TRLO0 BATE 28 1918.00 14:15:52 00076030217TRLO0 BATE 156 1918.00 14:15:52 00076030219TRLO0 BATE 35 1918.00 14:15:52 00076030224TRLO0 XLON 66 1918.00 14:15:52 00076030225TRLO0 XLON 71 1918.00 14:15:52 00076030226TRLO0 XLON 174 1916.00 14:15:53 00076030227TRLO0 XLON 27 1920.00 14:27:44 00076030851TRLO0 XLON 184 1920.00 14:27:46 00076030856TRLO0 XLON 175 1920.00 14:29:46 00076030918TRLO0 XLON 176 1920.00 14:30:12 00076030965TRLO0 BATE 170 1918.00 14:30:12 00076030966TRLO0 XLON 151 1918.00 14:30:12 00076030967TRLO0 XLON 103 1916.00 14:34:12 00076031731TRLO0 BATE 62 1916.00 14:34:12 00076031732TRLO0 BATE 20 1916.00 14:38:41 00076032254TRLO0 XLON 148 1916.00 14:38:41 00076032255TRLO0 XLON 165 1916.00 14:39:20 00076032377TRLO0 XLON 155 1920.00 14:42:15 00076032657TRLO0 XLON 162 1920.00 14:44:15 00076032931TRLO0 XLON 62 1920.00 14:45:45 00076033053TRLO0 XLON 79 1920.00 14:45:45 00076033054TRLO0 XLON 8 1920.00 14:45:45 00076033055TRLO0 XLON 101 1920.00 14:48:45 00076033360TRLO0 XLON 26 1920.00 14:48:45 00076033361TRLO0 XLON 38 1920.00 14:48:45 00076033362TRLO0 XLON 290 1918.00 14:49:56 00076033414TRLO0 BATE 24 1918.00 14:49:56 00076033415TRLO0 BATE 62 1920.00 14:51:00 00076033511TRLO0 XLON 157 1920.00 14:53:54 00076033611TRLO0 XLON 123 1920.00 14:54:26 00076033628TRLO0 BATE 416 1920.00 14:54:26 00076033629TRLO0 BATE 154 1920.00 15:02:54 00076034141TRLO0 XLON 161 1920.00 15:02:54 00076034142TRLO0 XLON 175 1920.00 15:02:54 00076034143TRLO0 XLON 165 1920.00 15:02:54 00076034144TRLO0 XLON 148 1920.00 15:02:54 00076034145TRLO0 XLON 168 1920.00 15:02:54 00076034138TRLO0 BATE 155 1920.00 15:02:54 00076034139TRLO0 BATE 152 1920.00 15:02:54 00076034140TRLO0 BATE 48 1920.00 15:03:20 00076034197TRLO0 XLON 21 1920.00 15:03:20 00076034198TRLO0 XLON 100 1920.00 15:03:20 00076034199TRLO0 XLON 34 1918.00 15:03:31 00076034232TRLO0 BATE 147 1918.00 15:03:31 00076034233TRLO0 BATE 45 1916.00 15:05:12 00076034305TRLO0 XLON 103 1916.00 15:05:12 00076034306TRLO0 XLON 163 1916.00 15:12:32 00076034735TRLO0 BATE 47 1916.00 15:12:32 00076034736TRLO0 BATE 183 1916.00 15:12:32 00076034737TRLO0 XLON 33 1916.00 15:12:32 00076034738TRLO0 XLON 115 1916.00 15:12:32 00076034739TRLO0 XLON 9 1916.00 15:14:50 00076034800TRLO0 XLON 14 1916.00 15:14:50 00076034801TRLO0 XLON 12 1916.00 15:14:50 00076034802TRLO0 XLON 90 1916.00 15:14:50 00076034803TRLO0 XLON 175 1916.00 15:17:00 00076034898TRLO0 XLON 157 1916.00 15:17:00 00076034897TRLO0 BATE 44 1914.00 15:18:56 00076034982TRLO0 XLON 128 1914.00 15:18:56 00076034983TRLO0 XLON 174 1912.00 15:20:59 00076035052TRLO0 XLON 76 1912.00 15:20:59 00076035051TRLO0 BATE 87 1912.00 15:20:59 00076035053TRLO0 BATE 180 1914.00 15:35:04 00076035565TRLO0 BATE 72 1914.00 15:35:04 00076035566TRLO0 XLON 100 1914.00 15:35:04 00076035567TRLO0 XLON 189 1914.00 15:35:04 00076035568TRLO0 XLON 376 1914.00 15:35:04 00076035569TRLO0 XLON 20 1914.00 15:37:04 00076035642TRLO0 XLON 13 1914.00 15:37:04 00076035643TRLO0 XLON 100 1914.00 15:37:04 00076035644TRLO0 XLON 37 1914.00 15:37:04 00076035645TRLO0 XLON 153 1914.00 15:37:04 00076035646TRLO0 XLON 103 1914.00 15:37:04 00076035647TRLO0 BATE 69 1914.00 15:37:04 00076035648TRLO0 BATE 130 1912.00 15:38:12 00076035690TRLO0 XLON 19 1912.00 15:38:12 00076035691TRLO0 XLON 154 1912.00 15:40:12 00076035827TRLO0 BATE 173 1910.00 15:40:21 00076035848TRLO0 XLON 152 1910.00 15:40:21 00076035847TRLO0 BATE 36 1910.00 15:45:10 00076036172TRLO0 XLON 9 1910.00 15:45:10 00076036173TRLO0 XLON 7 1910.00 15:45:10 00076036174TRLO0 XLON 53 1910.00 15:45:10 00076036175TRLO0 XLON 8 1910.00 15:45:12 00076036178TRLO0 BATE 99 1910.00 15:48:10 00076036281TRLO0 XLON 77 1910.00 15:48:10 00076036282TRLO0 XLON 177 1910.00 15:51:08 00076036395TRLO0 XLON 177 1910.00 15:51:08 00076036396TRLO0 XLON 154 1910.00 15:51:08 00076036393TRLO0 BATE 172 1910.00 15:51:08 00076036394TRLO0 BATE 147 1908.00 15:54:11 00076036518TRLO0 XLON 67 1908.00 16:00:03 00076036795TRLO0 XLON 80 1908.00 16:00:03 00076036797TRLO0 XLON 162 1908.00 16:00:03 00076036799TRLO0 XLON 158 1908.00 16:00:03 00076036794TRLO0 BATE 88 1908.00 16:00:03 00076036796TRLO0 BATE 86 1908.00 16:00:03 00076036798TRLO0 BATE 166 1904.00 16:01:04 00076036853TRLO0 XLON 169 1904.00 16:07:14 00076037218TRLO0 XLON 31 1904.00 16:07:14 00076037219TRLO0 XLON 80 1904.00 16:07:14 00076037220TRLO0 XLON 33 1904.00 16:07:14 00076037221TRLO0 XLON 2 1904.00 16:07:14 00076037222TRLO0 XLON 129 1904.00 16:07:14 00076037223TRLO0 XLON 30 1904.00 16:09:25 00076037375TRLO0 XLON 161 1904.00 16:09:25 00076037377TRLO0 XLON 160 1904.00 16:09:25 00076037374TRLO0 BATE 17 1904.00 16:09:25 00076037376TRLO0 BATE 173 1904.00 16:09:25 00076037378TRLO0 BATE 24 1902.00 16:11:54 00076037595TRLO0 XLON 59 1902.00 16:11:54 00076037596TRLO0 XLON 26 1902.00 16:11:54 00076037597TRLO0 XLON 6 1902.00 16:11:56 00076037599TRLO0 XLON 43 1902.00 16:11:56 00076037600TRLO0 XLON 155 1902.00 16:11:59 00076037602TRLO0 XLON 125 1902.00 16:13:25 00076037697TRLO0 BATE 24 1902.00 16:13:25 00076037698TRLO0 BATE 61 1902.00 16:13:59 00076037732TRLO0 XLON 85 1902.00 16:13:59 00076037733TRLO0 XLON 80 1902.00 16:14:59 00076037782TRLO0 XLON 25 1902.00 16:14:59 00076037783TRLO0 XLON 24 1906.00 16:16:14 00076037874TRLO0 BATE 72 1908.00 16:17:49 00076037945TRLO0 BATE 196 1908.00 16:17:49 00076037946TRLO0 BATE 177 1908.00 16:18:49 00076038009TRLO0 BATE 118 1906.00 16:19:36 00076038052TRLO0 XLON 32 1906.00 16:19:36 00076038053TRLO0 XLON 160 1906.00 16:19:36 00076038054TRLO0 XLON 160 1906.00 16:19:36 00076038055TRLO0 XLON 165 1906.00 16:19:36 00076038056TRLO0 XLON 11 1906.00 16:20:36 00076038167TRLO0 BATE 9 1906.00 16:20:36 00076038168TRLO0 BATE 53 1906.00 16:22:36 00076038467TRLO0 BATE 124 1906.00 16:22:36 00076038468TRLO0 XLON 20 1906.00 16:22:36 00076038469TRLO0 XLON 1 1906.00 16:22:36 00076038470TRLO0 XLON 4 1906.00 16:22:36 00076038471TRLO0 XLON 6 1906.00 16:22:36 00076038472TRLO0 XLON 150 1906.00 16:22:36 00076038473TRLO0 XLON 86 1906.00 16:22:36 00076038474TRLO0 XLON

