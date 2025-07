© Foto: Alexander Pohl - NurPhoto

Die Allianz punktet bei Anlegern mit einem hoch profitablen und krisensicherem Geschäft sowie hohen Ausschüttungen. Analysten von Berenberg erhöhen ihre Prognosen für Umsatz und Gewinn, und passen auch das Kursziel an. Allianz macht einen entscheidenden Schritt in ihrem Geschäftsmodell: , sondern verbessern auch die Kundenzufriedenheit. Auf der "Inside Allianz"-Präsentation am 27. Juni erklärte das Management, wie Investitionen in IT die Produktivität steigern, Kosten senken und auch die Kundenzufriedenheit verbessern können. Ein zentraler Bestandteil dieser IT-Offensive ist die Vereinfachung der IT-Landschaft und die Einführung einer einheitlichen Plattform, die von allen …