NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen mit einem Kursziel von 3400 Pence auf "Outperform" belassen. Der Zwischenbericht zum zweiten Quartal sei nicht das gewesen, was er von dem Ölkonzern erwartet habe, schrieb Biraj Borkhataria am Montag. Deutlich schlechter als gedacht sei wohl die Entwicklung im Downstream-Bereich. Shell habe in den letzten Jahren immer wieder positive Geschäftsberichte veröffentlicht, doch nun sehe es so aus, als ob diese Serie reiße./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 02:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 02:44 / EDT



ISIN: GB00BP6MXD84

