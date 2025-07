ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 2950 Pence auf "Buy" belassen. Joshua Stone kappte am Montag nach aktuellen Geschäftssignalen seine Überschussprognose für das zweite Quartal um 16 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar. Nach eigener Einschätzung liegt er damit um 13 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 08:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

