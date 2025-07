© Foto: David Zalubowski - AP

Amazon und Walmart treten in dieser Woche in direkte Konkurrenz: Beide Einzelhandelsgiganten haben ihre jährlichen Verkaufsevents exakt auf denselben Zeitraum gelegt. Wer hat die Nase vorn?Der E-Commerce-Marktführer Amazon startet seinen Prime Day bereits am 8. Juli, zwei Tage früher als im Vorjahr. Das Event läuft diesmal nicht nur zwei, sondern vier Tage lang. Walmart kontert mit einer eigenen Verkaufsaktion, die sich über sechs Tage erstreckt - online und erstmals auch in allen 4.600 US-Filialen. "Die beiden Einzelhandelsriesen liefern sich einen erbitterten Kampf um die Gunst der US-Verbraucher", zitiert die Financial Times (FT) Sky Canaves, Analystin bei Emarketer. Amazon habe mit dem …