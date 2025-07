EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kryptowährung / Blockchain

Nakiki SE plant strategische Neuausrichtung hin zu einer "pure" Bitcoin Treasury-Strategie



07.07.2025 / 17:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



- Aufbau eines Bitcoin-Portfolios angestrebt

- Umfirmierung und Kapitalmaßnahmen geplant



Frankfurt am Main, 07. Juli 2025 - Die Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300) plant eine strategische Neuausrichtung mit dem Ziel, das erste deutsche börsennotierte Unternehmen mit einer reinen Bitcoin Treasury-Strategie zu werden. Eine Bitcoin Treasury-Strategie bedeutet, dass ein Unternehmen seinen Anlagefokus auf Investitionen in Bitcoin legt. Die Weichen für den Aufbau eines Bitcoin-Portfolios wurden heute nach Gesprächen mit potenziellen Investoren, platzierenden Banken und Bitcoin-Experten gestellt. Der im Laufe des 2. Halbjahres 2025 stattfindenden Hauptversammlung soll zu diesem Zweck neben einer Anpassung des Gesellschaftszwecks auch eine Umfirmierung vorgeschlagen werden. Zudem werden die Gespräche mit Ankerinvestoren geführt, um die für die Finanzierung des Bitcoin-Portfolios erforderlichen Mittel durch Kapitalerhöhungen sicherzustellen.



Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 40 285 304 23-0

E-Mail: info@nakikifinance.com



NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300













Ende der Insiderinformation



07.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com