Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, jahrzehntelang fristeten Infrastruktur- und Verteidigungsprojekte ein Schattendasein. Sowohl in Deutschland als auch in vielen Ländern rund um den Globus wurde an kommunalen Projekten gespart. Doch in den vergangenen Monaten hat sich ein fundamentaler Kurswechsel vollzogen: Seit der Verabschiedung historisch hoher Konjunkturprogramme ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...