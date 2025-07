Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

8 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 2011.7611 pence per share:

Date of purchase: 7 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 16,216 Lowest price paid per share (GBp): 1996.0000 Highest price paid per share (GBp): 2020.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 2011.7611

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 58,104,540. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 58,104,540. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 2011.7611 16,216

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 13 2005.00 08:36:05 00076128716TRLO0 XLON 215 2005.00 08:36:05 00076128715TRLO0 XLON 100 2005.00 08:48:05 00076129290TRLO0 XLON 14 2005.00 08:48:05 00076129291TRLO0 XLON 5 2005.00 08:48:05 00076129292TRLO0 XLON 40 2010.00 09:05:00 00076129889TRLO0 XLON 4 2010.00 09:09:56 00076130059TRLO0 XLON 190 2010.00 09:09:56 00076130060TRLO0 XLON 314 2010.00 09:09:56 00076130062TRLO0 XLON 130 2010.00 09:09:56 00076130063TRLO0 XLON 157 2010.00 09:09:56 00076130064TRLO0 XLON 190 2010.00 09:09:56 00076130065TRLO0 XLON 105 2010.00 09:09:56 00076130066TRLO0 XLON 177 2010.00 09:15:00 00076130206TRLO0 XLON 22 2020.00 09:49:00 00076131027TRLO0 XLON 227 2020.00 09:49:00 00076131028TRLO0 XLON 132 2020.00 09:49:00 00076131029TRLO0 XLON 66 2020.00 09:49:00 00076131030TRLO0 XLON 94 2020.00 09:49:00 00076131031TRLO0 XLON 752 2020.00 09:49:00 00076131032TRLO0 XLON 157 2020.00 09:59:27 00076131294TRLO0 XLON 171 2020.00 10:39:49 00076132120TRLO0 XLON 174 2020.00 10:39:49 00076132121TRLO0 XLON 155 2020.00 10:39:49 00076132122TRLO0 XLON 174 2020.00 10:39:49 00076132123TRLO0 XLON 162 2020.00 12:32:35 00076134978TRLO0 XLON 150 2020.00 12:32:35 00076134979TRLO0 XLON 226 2020.00 12:32:35 00076134980TRLO0 XLON 187 2020.00 12:32:35 00076134981TRLO0 XLON 173 2020.00 12:32:35 00076134982TRLO0 XLON 144 2020.00 12:32:35 00076134983TRLO0 XLON 168 2020.00 12:32:35 00076134984TRLO0 XLON 162 2020.00 12:32:35 00076134985TRLO0 XLON 323 2020.00 12:32:35 00076134986TRLO0 XLON 167 2020.00 12:32:35 00076134987TRLO0 XLON 144 2020.00 12:32:35 00076134988TRLO0 XLON 177 2020.00 12:32:35 00076134989TRLO0 XLON 162 2020.00 12:32:35 00076134990TRLO0 XLON 227 2015.00 12:44:14 00076135310TRLO0 XLON 27 2015.00 12:44:14 00076135311TRLO0 XLON 127 2010.00 12:51:48 00076135464TRLO0 XLON 117 2010.00 13:19:44 00076136314TRLO0 XLON 33 2010.00 13:19:44 00076136315TRLO0 XLON 121 2010.00 13:19:44 00076136316TRLO0 XLON 19 2010.00 13:19:44 00076136317TRLO0 XLON 4 2010.00 13:19:44 00076136318TRLO0 XLON 35 2010.00 13:19:44 00076136319TRLO0 XLON 116 2010.00 13:19:44 00076136320TRLO0 XLON 69 2010.00 13:21:58 00076136425TRLO0 XLON 168 2010.00 13:21:58 00076136426TRLO0 XLON 206 2010.00 13:21:58 00076136427TRLO0 XLON 84 2010.00 13:37:58 00076136797TRLO0 XLON 3 2010.00 13:37:58 00076136798TRLO0 XLON 67 2010.00 13:37:58 00076136799TRLO0 XLON 113 2010.00 13:52:58 00076137317TRLO0 XLON 6 2010.00 13:52:58 00076137318TRLO0 XLON 48 2010.00 13:52:58 00076137319TRLO0 XLON 12 2010.00 13:52:58 00076137320TRLO0 XLON 93 2010.00 14:03:58 00076137531TRLO0 XLON 56 2010.00 14:03:58 00076137532TRLO0 XLON 270 2005.00 14:04:18 00076137564TRLO0 XLON 79 2015.00 14:06:27 00076137616TRLO0 XLON 12 2015.00 14:06:27 00076137617TRLO0 XLON 84 2015.00 14:06:27 00076137618TRLO0 XLON 47 2015.00 14:10:27 00076137754TRLO0 XLON 26 2015.00 14:10:27 00076137755TRLO0 XLON 19 2015.00 14:10:27 00076137756TRLO0 XLON 53 2015.00 14:10:27 00076137757TRLO0 XLON 1 2015.00 14:10:27 00076137758TRLO0 XLON 28 2015.00 14:10:27 00076137759TRLO0 XLON 100 2015.00 14:16:27 00076137879TRLO0 XLON 64 2015.00 14:16:27 00076137880TRLO0 XLON 65 2015.00 14:20:27 00076137976TRLO0 XLON 23 2015.00 14:20:27 00076137977TRLO0 XLON 13 2015.00 14:20:27 00076137978TRLO0 XLON 3 2015.00 14:20:27 00076137979TRLO0 XLON 91 2015.00 14:20:27 00076137980TRLO0 XLON 88 2015.00 14:28:27 00076138237TRLO0 XLON 30 2015.00 14:28:27 00076138238TRLO0 XLON 80 2015.00 14:28:27 00076138239TRLO0 XLON 4 2015.00 14:34:27 00076138433TRLO0 XLON 42 2015.00 14:34:27 00076138434TRLO0 XLON 28 2015.00 14:34:27 00076138435TRLO0 XLON 17 2015.00 14:34:27 00076138436TRLO0 XLON 37 2015.00 14:34:27 00076138437TRLO0 XLON 16 2015.00 14:35:24 00076138457TRLO0 XLON 130 2015.00 14:35:24 00076138458TRLO0 XLON 215 2015.00 14:35:24 00076138459TRLO0 XLON 54 2015.00 14:35:24 00076138460TRLO0 XLON 170 2010.00 14:37:21 00076138517TRLO0 XLON 147 2010.00 14:37:21 00076138518TRLO0 XLON 100 2010.00 14:48:21 00076139054TRLO0 XLON 72 2010.00 14:48:21 00076139055TRLO0 XLON 155 2010.00 14:50:10 00076139189TRLO0 XLON 155 2010.00 14:50:10 00076139190TRLO0 XLON 106 2010.00 14:52:08 00076139347TRLO0 XLON 56 2010.00 14:54:13 00076139431TRLO0 XLON 109 2010.00 14:54:13 00076139432TRLO0 XLON 56 2010.00 15:11:44 00076140184TRLO0 XLON 171 2010.00 15:15:55 00076140311TRLO0 XLON 157 2010.00 15:15:55 00076140312TRLO0 XLON 153 2010.00 15:15:55 00076140313TRLO0 XLON 49 2010.00 15:15:55 00076140314TRLO0 XLON 151 2010.00 15:15:55 00076140315TRLO0 XLON 100 2010.00 15:27:03 00076140806TRLO0 XLON 34 2010.00 15:27:03 00076140807TRLO0 XLON 145 2010.00 15:27:03 00076140808TRLO0 XLON 153 2010.00 15:27:03 00076140809TRLO0 XLON 126 2010.00 15:27:03 00076140810TRLO0 XLON 177 2010.00 15:27:03 00076140811TRLO0 XLON 146 2010.00 15:27:03 00076140812TRLO0 XLON 163 2010.00 15:29:25 00076140915TRLO0 XLON 67 2010.00 15:30:25 00076140956TRLO0 XLON 110 2010.00 15:30:25 00076140957TRLO0 XLON 50 2010.00 15:32:25 00076141077TRLO0 XLON 109 2010.00 15:32:25 00076141078TRLO0 XLON 18 2010.00 15:32:25 00076141079TRLO0 XLON 60 2010.00 15:35:25 00076141351TRLO0 XLON 52 2010.00 15:35:25 00076141352TRLO0 XLON 13 2010.00 15:35:25 00076141353TRLO0 XLON 19 2010.00 15:35:25 00076141354TRLO0 XLON 270 2005.00 15:36:44 00076141408TRLO0 XLON 176 2000.00 15:37:00 00076141422TRLO0 XLON 178 1996.00 15:37:10 00076141431TRLO0 XLON 445 2005.00 15:58:51 00076142510TRLO0 XLON 180 2005.00 15:58:51 00076142511TRLO0 XLON 166 2005.00 15:58:51 00076142512TRLO0 XLON 75 2005.00 15:58:51 00076142513TRLO0 XLON 96 2005.00 15:58:51 00076142514TRLO0 XLON 12 2005.00 16:04:51 00076142884TRLO0 XLON 10 2005.00 16:04:51 00076142885TRLO0 XLON 134 2005.00 16:04:51 00076142886TRLO0 XLON 33 2005.00 16:07:51 00076143056TRLO0 XLON 8 2005.00 16:07:51 00076143057TRLO0 XLON 113 2005.00 16:07:51 00076143058TRLO0 XLON 167 2000.00 16:10:40 00076143182TRLO0 XLON 223 2000.00 16:10:40 00076143183TRLO0 XLON 19 2005.00 16:14:47 00076143325TRLO0 XLON 21 2005.00 16:14:47 00076143326TRLO0 XLON 79 2005.00 16:14:47 00076143327TRLO0 XLON 77 2005.00 16:14:47 00076143328TRLO0 XLON 115 2005.00 16:15:47 00076143365TRLO0 XLON 30 2005.00 16:15:47 00076143366TRLO0 XLON 51 2005.00 16:16:47 00076143412TRLO0 XLON 27 2005.00 16:16:47 00076143413TRLO0 XLON 6 2005.00 16:16:47 00076143414TRLO0 XLON 73 2005.00 16:16:47 00076143415TRLO0 XLON 10 2005.00 16:16:47 00076143416TRLO0 XLON 120 2005.00 16:18:47 00076143537TRLO0 XLON 44 2005.00 16:18:47 00076143538TRLO0 XLON 1 2005.00 16:18:47 00076143539TRLO0 XLON 35 2005.00 16:19:47 00076143597TRLO0 XLON 128 2005.00 16:19:47 00076143598TRLO0 XLON 152 2000.00 16:20:45 00076143617TRLO0 XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916