FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag sein deutliches Plus vom Vortag noch etwas ausgebaut. In einem insgesamt schwunglosen Handel legte der deutsche Leitindex um die Mittagszeit um 0,25 Prozent auf 24.132,91 Punkte zu. Damit kommt er seiner Bestmarke von Anfang Juni bei 24.479 Punkten wieder näher.

Noch besser machte es der Nebenwerte-Index SDax, der erneut auf einen Rekord kletterte. Der MDax, der die mittelgroßen Unternehmen enthält, stieg um 0,51 Prozent auf 30.904,55 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat hingegen auf der Stelle.

Dass US-Präsident Donald Trump die Frist zur Einführung von Zöllen gegen etliche Länder und die Europäische Union verlängerte, gab den Aktienkursen keine Impulse. Während die US-Börsen zu Wochenbeginn ihrer vorangegangenen Rally Tribut gezollt hatten, ging es an den asiatischen Handelsplätzen nach oben. Die Märkte hätten inzwischen gelernt, mit Trumps Rhetorik aus Drohungen und anschließenden Zugeständnissen umzugehen, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management die insgesamt gelassene Reaktion der Märkte.

Am Montagabend hatte Trump die Frist für neue Zölle von diesem Mittwoch auf den 1. August verschoben und mehr als ein Dutzend Briefe mit unterschiedlich hohen Zöllen an mehrere Länder veröffentlicht. Mit der neuen Frist bleibt indes mehr Zeit für Verhandlungen. Dies gilt auch mit Blick auf die angekündigten Zölle für Einfuhren aus mehreren asiatischen Ländern.

Daimler Truck konnte die Anleger mit den am Montag nachbörslich angekündigten, weiteren Aktienrückkäufen überzeugen, wie das Kursplus von 1,5 Prozent zeigte. Das sei eine positive Nachricht, auch wenn einige Anleger offenbar auf mehr als die geplanten zwei Milliarden Euro gehofft hätten, hieß es aus dem Markt. Bernstein-Analyst Harry Martin lobte zudem, dass der Nutzfahrzeughersteller schon vorab Absatzzahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hatte. Nun warten die Investoren auf den Kapitalmarkttag, der am Nachmittag startet.

Die Aktien von Rheinmetall legten nach einem positiven Analystenkommentar um 1,3 Prozent auf 1.825,50 Euro zu. Die US-Bank Morgan Stanley spricht weiter eine positive Empfehlung für den Rüstungskonzern und Autozulieferer aus und hob das Kursziel von 2.000 auf 2.200 Euro an. Expertin Marie-Ange Riggio rechnet mit einer Geschäftsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte, die zu einer Erhöhung des Ausblicks führen könnte. Für die Anteilsscheine des Radar-Spezialisten Hensoldt ging es sogar um 2,6 Prozent hoch, während die des Panzergetriebe-Herstellers Renk 1,3 Prozent gewannen.

Vieljährige Höchststände erklommen die Titel möglicher Profiteure der Rekordinvestitionen in die deutsche Infrastruktur. Mit Beginn der Haushaltswoche im Bundestag stiegen die Papiere des Schienen- und Verkehrstechnikkonzerns Vossloh auf den höchsten Stand seit 14 Jahren. Papiere des Baudienstleisters Bilfinger erreichten sogar ein Rekordhoch. Zuletzt standen Kursgewinne von jeweils 1,2 Prozent zu Buche. Am Vorabend hatte die Quirin Bank das Kursziel für Vossloh um fast drei Viertel auf 102 Euro erhöht. Analyst Daniel Kukalj führt damit die Riege der Optimisten an.

Bei Energiekontor konnten sich die Anleger über einen Kursanstieg von 1,3 Prozent freuen. Der Wind- und Solarparkentwickler und -betreiber gab Zuschläge der Bundesnetzagentur für vier weitere Windprojekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 125 Megawatt bekannt./gl/jha/

