Charlotte - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will bis 2030 ungefähr 5.000 Stellen in Deutschland streichen.



Das teilte das Unternehmen am Dienstag auf seinem Kapitalmarkttag in Charlotte mit. Daimler Truck will die Arbeitsplätze, die hierzulande gestrichen werden, in andere Länder mit "Kostenvorteilen" verlagern.



Gemäß der kürzlich getroffenen Vereinbarung mit dem Gesamtbetriebsrat werde man "natürliche Fluktuation und erweiterte Angebote zur vorzeitigen Altersteilzeit" nutzen, um Stellen "sozialverträglich abzubauen" sowie gezielte Abfindungspakete anbieten, hieß es weiter.



Die Stellenstreichungen sind Teil eines "Effizienzprogramms", mit dem Daimler Truck bis 2030 über einer Milliarde Euro an Kosten in Europa einsparen will.





