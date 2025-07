INDEXÄNDERUNG/Verve Group und SMA Solar Technology ersetzen 1&1 in SDAX und TecDAX

DJ INDEXÄNDERUNG/Verve und SMA Solar ersetzen 1&1 in SDAX und TecDAX

DOW JONES--Die Aktien von 1&1 müssen ihren Platz in SDAX und TecDAX räumen. Wie der Indexbetreiber Stoxx am Dienstagabend mitteilte, müssen die Aktien außerplanmäßig SDAX, HDAX und TecDAX aufgrund einer Übernahme verlassen. Verve Group und SMA Solar Technology nehmen die freien Plätze ein. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 11. Juli 2025 in Kraft. Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + TecDAX - NEUAUFNAHME - SMA Solar Technology + TecDAX - HERAUSNAHME - 1&1 + SDAX - NEUAUFNAHME - Verve Group + SDAX - HERAUSNAHME - 1&1 ===

