Die erfolgreiche Zertifizierung nach dem PPDS P4-Protokoll eröffnet den Zugang zum gesamten Sortiment an dreiphasigen Tigo EI-Wechselrichtern und der EI-Residential-Produktreihe für den Netzanschluss im zweitstärksten EU-Markt für Tigo.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiesoftwarelösungen, gab heute bekannt, dass das gesamte Portfolio der dreiphasigen Tigo EI-Wechselrichter des Unternehmens die Zertifizierungstests zur Einhaltung der PPDS P4-Anforderungen in der Tschechischen Republik erfolgreich bestanden hat. Die Einhaltung der PPDS P4, offiziell bekannt als "Distribution System Operation Rules, Annex 4" (Regeln für den Betrieb von Verteilungsnetzen, Anhang 4), ist eine Voraussetzung für den Netzanschluss von Solarwechselrichtern in der Tschechischen Republik und bestätigt die Kompatibilität mit den von der Europäischen Kommission festgelegten und von den lokalen Energieversorgungsunternehmen übernommenen technischen Bedingungen. Im Zuge der zunehmenden Verbreitung von Anforderungen an eine schnelle Abschaltung in ganz Europa, wobei Installateure in der Tschechischen Republik im Jahr 2024 fast 107 MW an Tigo MLPE installieren werden, wurden Tigo-Produkte in den letzten zehn Jahren von Tausenden tschechischen Installateuren eingesetzt.

Als etablierte Marke, der die tschechische Solarinstallationsbranche vertraut, profitiert die Markteinführung des Tigo EI Residential-Systems von der zusätzlichen Installation von 967 MW vorwiegend auf Hausdächern in der Tschechischen Republik im Jahr 2024. Das Tigo EI Residential-System ist eine umfassende Lösung, die alle Elemente der Solarstromerzeugung, -speicherung und -management vereint. Das System umfasst: TS4 Flex MLPE, ein- und dreiphasige Wechselrichter, modulare Batteriespeicher und den EI Link, der die gesamte Systemverkabelung, Kommunikation und ein vollständiges Backup-System in einem einzigen, kompakten Gehäuse vereint. Darüber hinaus bietet Tigo den GO EV Charger an, der die Elektromobilität direkt in die EI-Plattform integriert, sowie GO Junction, das Wärmepumpen in das Energiemanagement einbindet. Diese Innovationen bieten eine echte All-in-One-Energielösung für intelligente, skalierbare und für die Energiewende gerüstete moderne Häuser.

"Mit der Erlangung dieser Zertifizierung für den Betrieb der Wechselrichter in der Netzinfrastruktur der Tschechischen Republik verfügen Installateure wie wir nun über eine zuverlässige Komplettlösung, die einfach zu installieren und zu konfigurieren ist und dank ihrer flexiblen, modularen Architektur den unterschiedlichsten Anforderungen von Privatkunden gerecht wird", so Miroslav Vavera, CEO von SUNLUX s.r.o. "Über die Installation hinaus bietet Tigo auch eine proaktive Überwachung über die Energy Intelligence-Softwareplattform, die unseren Betrieb und unser Wartungsprogramm erheblich optimieren wird. Für Hausbesitzer bedeutet dies ein System, das auch bei Stromausfällen jederzeit Energiesicherheit gewährleistet und damit die Rolle von Batterien von optionalen Zusatzkomponenten zu unverzichtbaren Säulen der Energieunabhängigkeit macht, die sich ganz einfach über eine benutzerfreundliche App verwalten lassen.

Die installateurorientierten Verbesserungen, die Tigo am Design, der Installation und der Inbetriebnahme seiner Produkte vorgenommen hat, basieren auf Erkenntnissen aus Hunderten von Einsätzen im Rahmen des Tigo Green Glove Service Program und unterstreichen das Engagement des Unternehmens für umfassende Qualität im Solarbereich. Durch einen optimierten Inbetriebnahmeprozess innerhalb der Tigo EI Residential Solar Solution hat das Unternehmen die Erfahrung für Installateure erheblich verbessert, die Einrichtungszeit verkürzt und eine nahtlose Integration zwischen Tigo-Wechselrichtern, Batterien und dem EI Link gewährleistet. Zu den wichtigsten Faktoren für die Inbetriebnahme von Tigo zählen eine verkürzte Installations- und Einrichtungszeit mit weniger manuellen Schritten, eine höhere Selbstständigkeit der Installateure dank Tools und Ressourcen, die die Systembereitstellung und Fehlerbehebung vereinfachen, sowie eine nahtlose Systemoptimierung für eine bessere Systemleistung und Zuverlässigkeit.

"Als einer unserer stärksten globalen Märkte ist die Ausweitung der Tigo EI Residential-Lösung auf die Tschechische Republik ein weiteres Zeichen dafür, dass die integrierte Solar-plus-Speicher-Lösung von Tigo in ganz Europa weiter an Dynamik gewinnt", sagte Jing Tian, Chief Growth and Revenue Officer bei Tigo Energy. "Mit dieser Zertifizierung können wir den Wert eines integrierten Energieversorgungssystems für Privathaushalte hervorheben, das tschechischen Hausbesitzern und den Fachleuten, die sie betreuen, echte Vorteile bietet."

Hausbesitzer finden hier eine umfassende Liste der von Tigo zertifizierten Solarinstallateure in der Tschechischen Republik. Tschechische Installateure und PV-Fachleute sind herzlich eingeladen, sich für ein Treffen mit Tigo auf der Iftech Solar Fvest im September 2025 auf der Tigo-Veranstaltungsseite anzumelden. Die Iftech Solar Fvest, organisiert vom Tigo-Vertriebspartner Iftech, ist eine ganztägige Veranstaltung, bei der Solarinstallateure die EI Residential Solution aus erster Hand erleben und tiefere Einblicke in ihre Funktionen gewinnen können. Installateure werden außerdem eingeladen, sich für das tschechischsprachige EI-Webinar zu Wohnlösungen für Solarinstallateure im Juli anzumelden, das Sie hier finden.

