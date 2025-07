Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, July 09

9 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1997.0528 pence per share:

Date of purchase: 8 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 34,159 Lowest price paid per share (GBp): 1976.0000 Highest price paid per share (GBp): 2010.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1997.0528

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 58,079,904. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 58,079,904. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1999.2702 24,851 BATS Trading Europe 1991.1328 9,308

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 100 2010.00 08:23:02 00076144877TRLO0 XLON 149 2005.00 08:33:50 00076145343TRLO0 XLON 166 2005.00 08:33:50 00076145344TRLO0 XLON 153 2005.00 08:47:49 00076145824TRLO0 XLON 4 2005.00 09:09:02 00076146427TRLO0 XLON 148 2005.00 09:09:02 00076146428TRLO0 XLON 98 2005.00 09:09:02 00076146429TRLO0 XLON 23 2005.00 09:09:02 00076146430TRLO0 XLON 4 2005.00 09:09:02 00076146431TRLO0 XLON 24 2005.00 09:09:02 00076146432TRLO0 XLON 2 2005.00 09:09:02 00076146433TRLO0 XLON 27 2005.00 09:09:02 00076146434TRLO0 XLON 169 2005.00 09:09:02 00076146435TRLO0 XLON 1 2005.00 09:09:04 00076146436TRLO0 XLON 1 2005.00 09:09:09 00076146437TRLO0 XLON 10000 2007.00 09:30:32 00076146853TRLO0 XLON 97 2000.00 10:26:57 00076148406TRLO0 XLON 167 2000.00 10:26:57 00076148407TRLO0 XLON 77 2000.00 10:26:57 00076148408TRLO0 XLON 170 2000.00 10:26:57 00076148409TRLO0 XLON 147 2000.00 10:35:45 00076148593TRLO0 XLON 66 2000.00 10:35:45 00076148594TRLO0 XLON 106 2000.00 10:35:45 00076148595TRLO0 XLON 846 1994.00 10:35:45 00076148596TRLO0 XLON 80 1994.00 10:35:45 00076148597TRLO0 XLON 46 1996.00 10:35:49 00076148619TRLO0 XLON 352 1996.00 10:35:49 00076148620TRLO0 XLON 131 1996.00 10:36:00 00076148632TRLO0 XLON 45 1996.00 10:36:00 00076148633TRLO0 XLON 96 1996.00 10:36:00 00076148634TRLO0 XLON 86 1996.00 10:36:00 00076148635TRLO0 XLON 45 1996.00 10:36:00 00076148636TRLO0 XLON 100 1996.00 10:37:28 00076148686TRLO0 XLON 42 1998.00 10:41:18 00076148779TRLO0 XLON 13 1998.00 10:41:18 00076148780TRLO0 XLON 177 1994.00 11:04:06 00076149290TRLO0 XLON 401 1994.00 11:04:06 00076149291TRLO0 XLON 350 1994.00 11:04:06 00076149292TRLO0 XLON 116 1994.00 11:04:06 00076149293TRLO0 XLON 350 1994.00 11:04:06 00076149294TRLO0 XLON 4 1994.00 11:04:06 00076149295TRLO0 XLON 26 1994.00 11:04:06 00076149296TRLO0 XLON 293 1994.00 11:04:06 00076149297TRLO0 XLON 432 1994.00 11:04:06 00076149298TRLO0 XLON 108 1994.00 11:04:06 00076149299TRLO0 XLON 58 1994.00 11:04:06 00076149300TRLO0 XLON 4 1994.00 11:04:06 00076149301TRLO0 XLON 29 1994.00 11:04:06 00076149302TRLO0 XLON 120 1994.00 11:04:06 00076149303TRLO0 XLON 639 1994.00 11:04:06 00076149304TRLO0 XLON 74 1994.00 11:04:06 00076149305TRLO0 XLON 7 1994.00 11:09:17 00076149397TRLO0 XLON 529 1994.00 11:09:17 00076149392TRLO0 XLON 163 1994.00 11:09:17 00076149393TRLO0 XLON 345 1994.00 11:09:17 00076149398TRLO0 XLON 558 1994.00 11:09:17 00076149399TRLO0 XLON 160 1994.00 11:09:17 00076149400TRLO0 XLON 74 1992.00 11:09:17 00076149394TRLO0 XLON 59 1992.00 11:09:17 00076149395TRLO0 XLON 36 1994.00 11:09:17 00076149396TRLO0 XLON 169 1990.00 11:09:21 00076149403TRLO0 XLON 20 1988.00 11:09:33 00076149406TRLO0 XLON 151 1988.00 11:09:33 00076149407TRLO0 XLON 36 1990.00 11:24:23 00076149793TRLO0 BATE 94 1988.00 11:34:40 00076150006TRLO0 BATE 179 1986.00 11:36:56 00076150056TRLO0 BATE 166 1988.00 11:39:25 00076150114TRLO0 XLON 150 1988.00 11:49:59 00076150390TRLO0 BATE 195 1988.00 11:51:17 00076150430TRLO0 BATE 1 1986.00 11:51:21 00076150432TRLO0 XLON 1 1986.00 11:51:22 00076150433TRLO0 XLON 164 1986.00 11:51:22 00076150434TRLO0 XLON 52 1988.00 11:51:25 00076150437TRLO0 BATE 127 1986.00 11:51:52 00076150445TRLO0 XLON 46 1986.00 11:51:52 00076150446TRLO0 XLON 42 1980.00 11:58:51 00076150585TRLO0 BATE 115 1980.00 11:58:51 00076150586TRLO0 BATE 51 1978.00 12:02:13 00076150660TRLO0 BATE 11 1978.00 12:02:13 00076150661TRLO0 BATE 13 1978.00 12:06:32 00076150754TRLO0 XLON 150 1976.00 12:06:35 00076150759TRLO0 XLON 22 1976.00 12:06:35 00076150760TRLO0 XLON 171 1976.00 12:06:35 00076150758TRLO0 BATE 159 1982.00 12:25:22 00076151046TRLO0 XLON 169 1982.00 12:25:22 00076151047TRLO0 BATE 8 1980.00 12:31:45 00076151180TRLO0 BATE 166 1990.00 12:43:43 00076151414TRLO0 BATE 146 1990.00 12:45:30 00076151454TRLO0 BATE 71 1990.00 12:46:38 00076151470TRLO0 XLON 4 1990.00 12:46:38 00076151471TRLO0 XLON 29 1990.00 12:47:33 00076151491TRLO0 XLON 96 1992.00 12:49:18 00076151522TRLO0 XLON 114 1990.00 12:50:48 00076151539TRLO0 BATE 45 1990.00 12:50:48 00076151540TRLO0 BATE 155 1990.00 12:50:48 00076151541TRLO0 BATE 61 1990.00 12:58:48 00076151797TRLO0 XLON 67 1990.00 12:58:48 00076151798TRLO0 XLON 15 1990.00 13:02:00 00076151844TRLO0 BATE 13 1996.00 13:22:56 00076152421TRLO0 BATE 100 1996.00 13:22:56 00076152422TRLO0 XLON 26 1998.00 13:24:00 00076152455TRLO0 XLON 6 1998.00 13:24:00 00076152456TRLO0 XLON 190 1996.00 13:25:31 00076152504TRLO0 XLON 73 1996.00 13:25:31 00076152503TRLO0 BATE 2 1996.00 13:25:31 00076152505TRLO0 BATE 14 1996.00 13:25:31 00076152506TRLO0 BATE 125 1996.00 13:25:31 00076152507TRLO0 BATE 8 1998.00 13:26:31 00076152539TRLO0 BATE 287 1998.00 13:27:08 00076152565TRLO0 BATE 177 1998.00 13:31:08 00076152682TRLO0 BATE 16 1998.00 13:31:23 00076152694TRLO0 BATE 178 1996.00 13:31:46 00076152695TRLO0 XLON 50 1994.00 13:36:10 00076152753TRLO0 BATE 112 1994.00 13:36:10 00076152754TRLO0 BATE 165 1994.00 13:36:10 00076152755TRLO0 BATE 14 1994.00 13:42:22 00076152852TRLO0 XLON 53 1994.00 13:51:13 00076153120TRLO0 BATE 20 1994.00 13:51:13 00076153121TRLO0 BATE 49 1994.00 13:51:26 00076153128TRLO0 BATE 159 1992.00 13:52:54 00076153183TRLO0 BATE 150 1992.00 13:52:54 00076153184TRLO0 BATE 226 1992.00 13:52:54 00076153185TRLO0 XLON 172 1988.00 13:56:13 00076153269TRLO0 XLON 103 1982.00 13:59:20 00076153353TRLO0 BATE 54 1982.00 14:08:20 00076153658TRLO0 BATE 52 1982.00 14:08:20 00076153659TRLO0 BATE 60 1982.00 14:08:20 00076153660TRLO0 BATE 146 1980.00 14:08:20 00076153661TRLO0 BATE 5 1982.00 14:19:14 00076153863TRLO0 BATE 13 1984.00 14:20:48 00076153905TRLO0 XLON 9 1984.00 14:20:48 00076153906TRLO0 XLON 132 1984.00 14:20:48 00076153907TRLO0 XLON 131 1984.00 14:22:48 00076153965TRLO0 XLON 46 1984.00 14:22:48 00076153966TRLO0 XLON 8 1984.00 14:22:48 00076153967TRLO0 XLON 22 1984.00 14:22:48 00076153968TRLO0 XLON 226 1984.00 14:22:48 00076153969TRLO0 BATE 154 1984.00 14:25:43 00076154062TRLO0 BATE 7 1984.00 14:25:43 00076154063TRLO0 BATE 161 1984.00 14:29:46 00076154270TRLO0 BATE 158 1982.00 14:32:00 00076154320TRLO0 XLON 161 1982.00 14:32:00 00076154321TRLO0 BATE 159 1982.00 14:32:00 00076154322TRLO0 BATE 158 1980.00 14:32:00 00076154323TRLO0 BATE 207 1988.00 14:50:52 00076155222TRLO0 XLON 389 1988.00 14:50:52 00076155221TRLO0 BATE 122 1988.00 14:50:52 00076155223TRLO0 XLON 157 1988.00 14:50:58 00076155225TRLO0 XLON 8 1988.00 14:50:58 00076155226TRLO0 XLON 41 1988.00 14:50:58 00076155227TRLO0 XLON 11 1988.00 14:50:58 00076155228TRLO0 XLON 33 1988.00 14:50:58 00076155229TRLO0 XLON 76 1988.00 14:52:52 00076155300TRLO0 BATE 49 1994.00 14:58:11 00076155547TRLO0 BATE 51 1994.00 14:58:11 00076155548TRLO0 BATE 136 1994.00 14:59:03 00076155573TRLO0 BATE 35 1994.00 14:59:03 00076155574TRLO0 BATE 75 1994.00 14:59:08 00076155578TRLO0 XLON 11 1994.00 14:59:08 00076155579TRLO0 XLON 25 1994.00 14:59:08 00076155580TRLO0 XLON 146 1994.00 15:01:29 00076155703TRLO0 BATE 157 1994.00 15:03:12 00076155814TRLO0 BATE 147 1994.00 15:06:12 00076155968TRLO0 BATE 146 1992.00 15:06:12 00076155969TRLO0 BATE 30 1992.00 15:06:12 00076155970TRLO0 BATE 120 1992.00 15:06:12 00076155971TRLO0 BATE 166 1990.00 15:07:02 00076156027TRLO0 XLON 10 1990.00 15:09:32 00076156124TRLO0 BATE 90 1990.00 15:09:32 00076156125TRLO0 BATE 173 1988.00 15:10:57 00076156153TRLO0 XLON 100 1986.00 15:19:18 00076156592TRLO0 XLON 31 1986.00 15:19:18 00076156593TRLO0 XLON 177 1986.00 15:20:02 00076156623TRLO0 BATE 55 1984.00 15:22:38 00076156724TRLO0 BATE 41 1986.00 15:24:18 00076156772TRLO0 XLON 15 1986.00 15:24:18 00076156773TRLO0 XLON 42 1988.00 15:27:38 00076156950TRLO0 BATE 171 1994.00 15:30:33 00076157069TRLO0 BATE 38 1994.00 15:32:38 00076157154TRLO0 XLON 161 1994.00 15:32:38 00076157155TRLO0 XLON 124 1994.00 15:32:38 00076157156TRLO0 XLON 56 1994.00 15:32:38 00076157152TRLO0 BATE 106 1994.00 15:32:38 00076157153TRLO0 BATE 145 1994.00 15:32:38 00076157157TRLO0 BATE 53 1994.00 15:35:58 00076157389TRLO0 BATE 45 1994.00 15:40:58 00076157635TRLO0 BATE 152 1996.00 15:41:43 00076157676TRLO0 XLON 53 1994.00 15:42:38 00076157705TRLO0 BATE 56 1994.00 15:44:18 00076157966TRLO0 XLON 15 1996.00 15:44:18 00076157967TRLO0 XLON 125 1998.00 15:44:51 00076158004TRLO0 BATE 125 1998.00 15:44:51 00076158005TRLO0 BATE 61 1998.00 15:44:51 00076158006TRLO0 BATE 164 1996.00 15:45:22 00076158032TRLO0 BATE 16 1996.00 15:45:22 00076158033TRLO0 BATE 89 1996.00 15:45:22 00076158034TRLO0 BATE 90 1996.00 15:45:24 00076158036TRLO0 BATE 42 1996.00 15:45:28 00076158039TRLO0 XLON 15 1996.00 15:45:28 00076158040TRLO0 XLON 68 1996.00 15:45:28 00076158041TRLO0 XLON 168 1994.00 15:45:30 00076158105TRLO0 XLON 1 2000.00 16:11:31 00076159620TRLO0 BATE 32 2000.00 16:15:58 00076159922TRLO0 BATE 58 2000.00 16:17:38 00076160038TRLO0 BATE 63 2000.00 16:19:18 00076160114TRLO0 BATE 162 2000.00 16:21:09 00076160490TRLO0 XLON 150 2000.00 16:21:09 00076160492TRLO0 XLON 166 2000.00 16:21:09 00076160494TRLO0 XLON 159 2000.00 16:21:09 00076160496TRLO0 XLON 158 2000.00 16:21:09 00076160498TRLO0 XLON 160 2000.00 16:21:09 00076160500TRLO0 XLON 16 2000.00 16:21:09 00076160488TRLO0 BATE 171 2000.00 16:21:09 00076160489TRLO0 BATE 148 2000.00 16:21:09 00076160491TRLO0 BATE 60 2000.00 16:21:09 00076160493TRLO0 BATE 94 2000.00 16:21:09 00076160495TRLO0 BATE 145 2000.00 16:21:09 00076160497TRLO0 BATE 129 2000.00 16:21:09 00076160499TRLO0 BATE 44 2000.00 16:22:38 00076160575TRLO0 BATE 38 2000.00 16:22:38 00076160576TRLO0 BATE 4 2000.00 16:23:29 00076160596TRLO0 BATE 114 2000.00 16:23:40 00076160605TRLO0 BATE 12 2000.00 16:24:18 00076160618TRLO0 BATE 76 2000.00 16:24:18 00076160619TRLO0 BATE 81 2000.00 16:24:31 00076160625TRLO0 BATE 34 2000.00 16:24:31 00076160626TRLO0 BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916