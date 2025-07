Daimler Truck sorgt mit neuen Sparzielen und einem geplanten Stellenabbau für Aufsehen, während die Aktie schnell ins Plus dreht. Gleichzeitig geraten SolarEdge, Enphase und Co. unter Druck, nachdem Trump das Auslaufen von Steuergutschriften und die Abschaffung grüner Energierichtlinien vorantreibt - die Kurse fallen um bis zu sieben Prozent. Intel überrascht mit einem kräftigen Kurssprung von rund 7,5 Prozent - der Chipriese kündigt einen massiven Stellenabbau an. Bei Salzgitter beflügelt die Zulassung ...

