© Foto: Moritz Frankenberg - dpa

Volkswagen hängt Tesla in Europa beim E-Auto-Absatz ab. Doch der Boom hat einen Preis: Rabatte drücken die Marge, die Rendite bröckelt. Kann VW beim Tempo bleiben und gleichzeitig profitabler werden?Volkswagen setzt zum Überholmanöver an, zumindest auf dem europäischen Elektroautomarkt. Im ersten Halbjahr 2025 steigerte die Kernmarke des Konzerns ihren globalen E-Auto-Absatz um 14,3 Prozent auf rund 193.000 Fahrzeuge, in Europa sogar um mehr als 70 Prozent, berichtet das Handelsblatt vor der offiziellen Veröffentlichung der Zahlen. Damit überflügelt VW US-Konkurrent Tesla bei den Neuzulassungen klar und erreicht damit einen Meilenstein in einem heiß umkämpften Markt. Besonders erfolgreich …