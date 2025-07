1GLOBAL, ein technologieorientierter globaler Mobilfunkanbieter, ist eine Partnerschaft mit dem führenden niederländischen Mobilfunkbetreiber Odido eingegangen, um die Einführung von SimWallet zu voranzutreiben, einer eigenständigen mobilen App für eSIM-Konnektivität. SimWallet wurde im April dieses Jahres auf dem niederländischen Markt eingeführt. Es bietet nahezu sofortigen Zugang zum 5G-Netz von Odido in den Niederlanden und kann von jedem genutzt werden, unabhängig davon, ob er Kunde von Odido ist oder nicht.

1GLOBAL API technology powers the Odido SimWallet

Nach der Installation können Nutzer sich mit dem hochmodernen 5G-Netzwerk von Odido verbinden und 24 Stunden, mehrere Tage oder bis zu 30 Tage lang unbegrenztes Internet zu günstigen und festen Tarifen genießen auf ihrem Smartphone, Tablet, Laptop und jedem anderen eSIM-fähigen Gerät.

Schnelle Integration mit intelligenter API-Technologie

SimWallet nutzt die API-Technologie von 1GLOBAL, die direkt in das Odido-Netzwerk integriert ist. Durch die Verwendung einer Multi-IMSI-Architektur (International Mobile Subscriber Identity) kann 1GLOBAL Nutzern bei Bedarf dynamisch IMSIs zuweisen, was eine nahtlose eSIM-Bereitstellung und Konnektivitätsaktivierung ermöglicht. Durch diese Integration können Kunden, die SimWallet nutzen, dies tun, ohne ihr bezahltes Datenvolumen zu verbrauchen, so dass die Preise für Kunden übersichtlicher und erschwinglicher werden.

Die SimWallet-App von Odido wurde vier Wochen nach Beginn der ersten API-Integration eingeführt und demonstriert damit die Fähigkeit von 1GLOBAL, Mobilfunknetzbetreiber und digital orientierte Unternehmen zu unterstützen, damit sie ihre Markteinführungsstrategien schnell, präzise und sicher umsetzen können.

"Was Odido zu Innovationen antreibt, ist unser Engagement, im Interesse unserer Kunden Branchenkonventionen zu durchbrechen", sagte Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Mass Market bei Odido. "Unsere neue SimWallet-App macht genau das, und dank unseres Technologiepartners 1GLOBAL können wir den 5G-Zugang wirklich bedarfsgerecht und nahtlos anbieten.

"Bei 1GLOBAL sind wir stets bestrebt, innovativ zu sein und unseren Kunden neue Wege der Konnektivität zu eröffnen", so Hakan Koç, Gründer und CEO von 1GLOBAL. "Die Odido SimWallet ist eine der Lösungen, die unsere Schlüsselposition bei der Bedienung der steigenden Nachfrage nach temporärem, aber sofortigem 5G-Zugang verdeutlicht. Unsere fortschrittliche API-Technologie ermöglicht es Kunden wie Odido, reibungslose, markengerechte eSIMs anzubieten, mit denen ihre Kunden in Verbindung und engagiert bleiben, was hilfreich ist, um margenstarke, wiederkehrende Einnahmequellen zu erschließen.

1GLOBAL ist der ideale Partner für globale eSIM-Konnektivität

Als international vernetzter Partner ist 1GLOBAL perfekt positioniert, um zukunftsorientierte Unternehmen wie Odido dabei zu unterstützen, ihr Dienstleistungsangebot auszubauen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

1GLOBAL wird von zehn Mobilfunk-Discountern (MVNOs), fünf internationalen Roaming-Partnern und über 150 Interconnects unterstützt und ermöglicht so eine weltweit einzigartige Konnektivität. Es ist außerdem eines von nur fünf Telekommunikationsunternehmen weltweit, das über eine eigene, vollständig GSMA-zertifizierte SM-DP+-Plattform verfügt, die für die Verteilung von eSIMs unerlässlich ist.

Erfahren Sie mehr über die innovativen White-Label-eSIM-Lösungen von 1GLOBAL für digital orientierte Unternehmen.

Über 1GLOBAL: Führende digitale Transformation in der Telekommunikation

1GLOBAL ist ein technologiegetriebener globaler Mobilfunkanbieter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, das volle Wachstumspotenzial der mobilen Konnektivität auszuschöpfen. Mit einer branchenführenden Telekommunikations-Technologieplattform, einer umfassenden Palette weltweit gültiger behördlicher Lizenzen und privilegiertem Zugang zum Telekommunikationsgroßhandelsmarkt ist 1GLOBAL einzigartig positioniert, um nahtlose Compliance- und Konnektivitätslösungen bereitzustellen. 1GLOBAL bedient die weltweit führenden Banken, Unternehmen und Digital-First-Unternehmen darunter Neobanken, Reiseunternehmen und Zahlungsdienstleister und verbindet weltweit über 43 Millionen Geräte.

Mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen US-Dollar 2024 ist 1GLOBAL ein profitables Unternehmen, das erhebliche Cashflows generiert, um seine laufenden Investitionen in Infrastruktur, Transformation und Wachstum zu finanzieren. 2024 gewann 1GLOBAL wichtige Kunden und entwickelte sich von einem Telekommunikationsanbieter für mehrere Märkte zu einem globalen, technologiegetriebenen Kraftpaket für mobile Konnektivität.

1GLOBAL wurde 2022 von den erfahrenen Tech-Gründern und Unternehmern Hakan Koç und Pyrros Koussios gegründet und ist ein europäischer Technologieführer, der die digitale Transformation im globalen Telekommunikationsmarkt vorantreibt. Das Unternehmen ist als vollständig regulierter Mobile Virtual Network Operator ("MVNO") in neun Ländern und als regulierter Telekommunikationsbetreiber in weiteren 31 Ländern tätig. 1GLOBAL hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und verfügt über erstklassige Forschungs- und Entwicklungszentren in Lissabon, Berlin und São Paulo. Das Unternehmen beschäftigt über 450 Experten in 13 Ländern.

