München, 10. Juli 2025 - Die cyan AG, ein Anbieter intelligenter Cybersicherheitslösungen, gab heute den Start einer strategischen Zusammenarbeit mit Odido, einem der führenden Telekommunikationsanbieter der Niederlande, bekannt. Odido wird als erster Betreiber cyan Guard 360 einführen, das vor allem darauf ausgerichtet ist, die Mobilfunkkunden von Odido in den Niederlanden vor Cyberbedrohungen wie Phishing, Malware und anderen digitalen Gefahren zu schützen.



Die Markteinführung ist für August 2025 geplant und wird den Mobilfunknutzern von Odido digitalen Schutz in Echtzeit bieten. cyan Guard 360 wurde mit Blick auf Einfachheit entwickelt und bietet nahtlose Sicherheit auf Geräteebene, die nur minimale Benutzerinteraktion und nahezu keinen Aktivierungsaufwand erfordert. Die KI-basierte Lösung schützt Mobilfunknutzer, die bisher kaum oder gar nicht vor den sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen geschützt waren. Sie bietet leistungsstarke Cybersicherheit, die im Hintergrund arbeitet, ohne das digitale Leben der Nutzer zu beeinträchtigen. Damit ist cyan Guard 360 führend und schützt Nutzer insbesondere vor Phishing- und Malware-Angriffen.



Thomas Kicker, CEO der cyan AG: "Unsere Zusammenarbeit mit Odido ist ein wichtiger Meilenstein bei der Einführung von cyan Guard 360. Eine starke Partnerschaft zwischen einem führenden Telekommunikationsunternehmen und einem führenden Anbieter von KI-gestützter Cybersicherheit - wir sind stolz darauf, gemeinsam die Kunden von Odido zu schützen."



Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um fortschrittliche Cybersicherheit für normale Nutzer zugänglicher und einfacher zu machen. Durch die Kombination der Technologie von cyan mit dem kundenorientierten Ansatz von Odido schafft die Partnerschaft eine starke Grundlage für die Bereitstellung intuitiver, zuverlässiger Schutzlösungen für mobile Nutzer.







Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, welche diese unter der eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Tel.: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Tel.: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de





