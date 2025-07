SK Capital Partners, LP ("SK Capital"), eine in New York ansässige private Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf den Bereichen Spezialmaterialien, Inhaltsstoffe und Biowissenschaften, gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft in exklusive Verhandlungen mit der LISI Group (Euronext: FII) über den Erwerb der medizinischen Sparte der LISI Group ("Lisi Medical" oder das "Unternehmen") getreten ist.

Die Transaktion unterliegt weiterhin der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden, ausländische Direktinvestitionskontrollbehörden und den Informations- und Konsultationsverfahren der relevanten Arbeitnehmervertretungen gemäß den geltenden Gesetzen. Daher wird der Abschluss der Transaktion für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet.

Lisi Medical ist ein führendes MedTech-CDMO, das sich auf die Herstellung hochpräziser Metallkomponenten und -baugruppen für globale Originalgerätehersteller (OEMs) im Bereich Medizinprodukte spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens umfassen Instrumente für die minimalinvasive und robotergestützte Chirurgie sowie orthopädische Implantate. Lisi Medical betreibt vier Produktionsstätten mit Fachkompetenz in den Bereichen Präzisionsbearbeitung, Schmieden und technische Lösungen, einschließlich hochautomatisierter Fertigung zwei in Minnesota, USA, und zwei in Frankreich.

Josh Lieberman, Principal von SK Capital, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt, kooperativ mit der LISI Group Lisi Medical zu übernehmen, dessen langjährige Erfahrung im Ingenieurwesen und modernste Fertigungstechnologien das Unternehmen zu einem wichtigen Lösungsanbieter für die weltweit größten OEM-Kunden im Bereich Medizintechnik machen. Unter der Eigentümerschaft der LISI Group hat das Unternehmen erhebliche Investitionen getätigt, um die Automatisierung voranzutreiben, die Produktionskapazitäten zu erweitern und neue Kompetenzen aufzubauen, um das Wachstum seiner Kunden zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam von Lisi Medical, um das Wachstum des Unternehmens durch die Expansion mit bestehenden und neuen Kunden sowie durch die kontinuierliche Erweiterung unserer Kompetenzen sowohl organisch als auch durch Fusionen und Übernahmen zu beschleunigen."

Aaron Davenport, Managing Director von SK Capital, fügte hinzu: "Angesichts der hochentwickelten Lösungen von Lisi Medical und der engen Beziehungen zu führenden MedTech-Kunden passt das Unternehmen sehr gut in das Portfolio von SK Capital. SK Capital verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich CDMO für Biowissenschaften und kann auf eine langjährige Erfolgsgeschichte bei der Ausgliederung von Geschäftsbereichen und deren Etablierung als florierende, unabhängige Plattformen zurückblicken. Wir sind davon überzeugt, dass Lisi Medical eine attraktive Gelegenheit zur Umsetzung unserer transformativen Wachstumsstrategie darstellt."

Emmanuel Viellard, CEO der LISI Group, erklärte: "Nach 14 Jahren starker Entwicklung und Konsolidierung der Fertigung innerhalb der LISI Group freuen wir uns nun auf die Partnerschaft mit SK Capital und darauf, die nächste Entwicklungsphase von Lisi Medical voranzutreiben. Ihre langjährige Erfahrung im Bereich Biowissenschaften und ihre nachgewiesene Expertise in Frankreich bieten die erforderliche strategische Weitsicht und Finanzkraft, um das Unternehmen in seiner weiteren Entwicklung zu unterstützen. Dies wird Lisi Medical auch in die Lage versetzen, sein Angebot und seine Kompetenzen zu erweitern und gleichzeitig seine Position als erstklassiger Partner für führende Medizintechnik-OEMs zu festigen. Wir sind überzeugt, dass diese Transaktion für alle Stakeholder von Lisi Medical von Vorteil sein wird, seien es Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten."

Kirkland Ellis fungiert als Rechtsberater und Piper Sandler Co., Jefferies LLC und Sycomore Corporate Finance als Finanzberater von SK Capital. Die Partners Group hat im Auftrag ihrer Kunden eine fest zugesagte Fremdfinanzierung zur Unterstützung der Transaktion bereitgestellt.

Rothschild Co fungiert als Finanzberater und Dentons als Rechtsberater der LISI Group.

Über SK Capital

SK Capital ist eine transformative private Investmentgesellschaft mit einem disziplinierten Fokus auf die Bereiche Spezialmaterialien, Inhaltsstoffe und Biowissenschaften. Das Unternehmen strebt den Aufbau widerstandsfähiger, nachhaltiger und wachsender Unternehmen an, die langfristig einen erheblichen Mehrwert schaffen. SK Capital ist bestrebt, seine Branchen-, Betriebs- und Investitionserfahrung zu nutzen, um Möglichkeiten zur Umwandlung von Unternehmen in leistungsstärkere Organisationen mit verbesserter strategischer Positionierung, Wachstum und Rentabilität sowie geringerem Betriebsrisiko zu identifizieren. SK Capital verwaltet zum 31. Dezember 2024 ein Vermögen von rund 10 Mrd. USD. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.skcapitalpartners.com.

Über die LISI Group

LISI ist ein weltweit tätiger Industriekonzern, der sich auf die Herstellung von hochwertigen Montagelösungen und Komponenten für die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie und den medizinischen Bereich spezialisiert hat. Als Partner weltweit führender Unternehmen und angetrieben von langjährigen Familienwerten investiert LISI in Forschung und Entwicklung für die Produkte von morgen, um den Anforderungen seiner Kunden insbesondere in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Leistung gerecht zu werden. Die LISI Group zeichnet sich somit durch zwei strategische Säulen aus: Innovation und operative Exzellenz, verbunden mit einer starken CSR-Kultur. Weitere Informationen finden Sie unter www.lisi-group.com.

