Am deutschen Aktienmarkt herrscht Feierlaune. Am Mittwoch übersprang der DAX erstmals in seiner Geschichte die Marke von 24.500 Punkten, das Hoch markierte der deutsche Leitindex bei 24.609. Auch der Donnerstag verspricht Kursgewinne, wobei Aurubis, Fielmann, Gerresheimer, Nordex, Renk, Salzgitter, Traton, Volkswagen nachrichtentechnisch im Fokus stehen.

