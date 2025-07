The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.07.2025

ISIN Name

CA0467971069 ATCO MINING INC.

CA68707R1038 OROGEN ROYALTIES INC.

CA73938G1081 POWERSTONE METALS CORP.

FR0013270626 MAISON INTL. INFO. EO-,10

US8068821060 RADIUS RECYCLING INC.DL 1

XS1991034825 EIRCOM FIN. 19/26 REG.S





