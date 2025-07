Vancouver, British Columbia - 11. Juli 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. ("Inspiration" oder das "Unternehmen") (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (OTC: ISPNF) freut sich mitzuteilen, dass im Zuge seiner jüngsten Fernerkundungsuntersuchung mittels Atomic Mineral Resonance Tomography (AMRT) über dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Rottenstone North (das "Projekt" oder das "Konzessionsgebiet") im Norden Saskatchewans mehrere vorrangige Bohrziele ermittelt wurden. Diese Ziele befinden sich unweit der Grenze zum Konzessionsgebiet im Besitz von Ramp Metals Inc., direkt angrenzend an die Kupfer-/Gold-Sulfid-Entdeckung Rush von Ramp (siehe Pressemeldung von Ramp Metals Inc. vom 6. Juni 2025) (Abbildung 1). Der Großteil der ermittelten Ziele liegt entlang dieser östlichen Grenze und bietet großes Potenzial für eine weitere Exploration. Das Unternehmen plant nun, diese vorrangigen Ziele im Zuge eines bevorstehenden Bohrprogramms zu erproben.

Abbildung 1. Standort des Goldprojekts Rottenstone North von Inspiration im Verhältnis zum Zielgebiet Rush von Ramp Metals Inc., dem Entdeckungsbohrloch (Ranger-01) im Zielgebiet Ranger und der historischen Ni-Cu-PGE-Au-Mine Rottenstone, Saskatchewan.

Charles Desjardins, President von Inspiration Energy, sagt dazu: "Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der AMRT-Untersuchung. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse zusammen mit unseren geologischen Informationen und Daten haben wir nun die vorrangigsten Bohrziele definiert. Wir freuen uns auf den Start des Bohrprogramms, um die erfassten Daten zu bestätigen und diese spannenden Ziele zum ersten Mal zu erproben. Die Entdeckung Rush von Ramp Metals an der Grenze zu unserem Konzessionsgebiet sowie die vorrangigen Bohrziele, die unweit davon ermittelt wurden, bieten starke Hinweise darauf, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da sich die Junior-Märkte auf einem Höchststand befinden und auch die Kupferpreise ein Rekordniveau erreicht haben, ist dies ein idealer Zeitpunkt für uns, unsere Arbeit fortzusetzen."

Erklärung gemäß National Instrument 43-101

Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo. (APEGS #82498), ein unabhängiger Berater des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr. Jobin-Bevans hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es eine Gruppe, der Small Cap Canada, Market365 LLC und Lakefront Media LLC angehören, mit der Erstellung eines kürzlich veröffentlichten Berichts für das Unternehmen zum Preis von 10.000 $ beauftragt hatte.

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Erschließung und die Exploration potenzialreicher Rohstoffprojekte gerichtet ist. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch die strategische Exploration und verantwortungsbewusste Erschließung einen Wert zu schaffen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Goldprojekt Rottenstone North, befindet sich rund 115 Kilometer nördlich von La Ronge (Saskatchewan) und hat eine Grundfläche von 4.512 Hektar. Das Projekt liegt direkt neben dem Grundbesitz von Ramp Metals Inc. (TSXV: RAMP) in einer geologisch aktiven Region, die zunehmend ins Interesse von Explorationsunternehmen rückt. Inspiration setzt bei der Weiterentwicklung des Projekts auf eine Kombination herkömmlicher und eigens entwickelter Technologien, einschließlich des AMRT-Systems, um eine effiziente Abgrenzung von Bohrzielen und zukünftige Entdeckungen zu ermöglichen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Telefon: 604-808-3156

E-Mail: mailto:info@inspiration.energy

Die Canadian Stock Exchange und ihre Regulierungsdienstleister übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieses Dokuments gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diese Warnhinweise sowie durch jene qualifiziert, die in unseren Einreichungen bei SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) enthalten sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80317Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80317&tr=1



