Die Aktien von Barrick Mining stehen weiter unter Druck, während viele andere Goldminen-Werte zuletzt im Kurs angezogen sind. Doch gibt es noch Hoffnung auf ein Comeback des Kurses? Weiter Ärger in Mali Der Ärger in Mali geht für Barrick weiter. Berichten von Reuters zufolge lässt die Regierung nun Gold aus der beschlagnahmten Loulo-Gounkoto-Mine via Hubschrauber ausfliegen, um einen Schnellstart des Minenbetriebs zu finanzieren. Mali will schon ...

