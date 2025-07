Einmal mehr sorgt US-Präsident Donald Trump mit diversen Zolldrohungen für Verunsicherung an der Börse. Der EU werden ab August pauschal 30 Prozent für sämtliche Exporte in die USA in Aussicht gestellt, was am heutigen Sonntag ein Krisentreffen unter Beteiligung mehrerer EU-Staaten nach sich zieht. Zu allem Überfluss gab es vor dem Wochenende auch noch einige warnende Worte aus der hiesigen Wirtschaft.

