FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal und einer Gewinnwarnung von 60 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Chemiekonzerns habe ebenso wie die Prognose für diese Kenngröße im Rahmen der Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag veröffentlichten Studie./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 14:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE000BASF111

