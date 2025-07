Die BASF-Aktie kommt derzeit nicht vom Fleck und osziliert bereits seit mehreren Wochen in einer Range zwischen 42 und 44 Euro. Und auch in der Jahresbetrachtung zeigt sich die BASF-Aktie de-facto unverändert (-3%). BASF hatte kurz nach Börsenschluss am Freitag seine Erwartungen an das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Jahr gesenkt. Die weltweite...

Den vollständigen Artikel lesen ...