NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Nach Vorab-Informationen des Autobauers zum zweiten Quartal rechne er mit einem Umsatz von 82 Milliarden Euro sowie einer Marge von rund 4,5 Prozent, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er erwartet zudem weitere Informationen dazu, wie VW die Erträge bei den Töchtern Porsche AG und Audi verbessern und mit zusätzlichen Investitionen in den USA mögliche negative Zoll-Auswirkungen abwenden will./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 18:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / 18:06 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

© 2025 dpa-AFX-Analyser