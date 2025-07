NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci vor Quartalszahlen aus der Infrastrukturbranche mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Overweight" belassen. Wie üblich hätten etliche Unternehmen bereits Verkehrszahlen veröffentlicht, schrieb Elodie Rall in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Daher hätten ihre Quartalsbilanzen nicht mehr so großen Einfluss. Gleichwohl nahm die Expertin die Aktien von AdP wegen eines Bewertungsabschlags zu Wettbewerbern auf eine kurzfristige Empfehlungsliste. Niedrigere Kurse von Vinci und Eiffage böten Gelegenheit zum Einstieg./bek/ag



