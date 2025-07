SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical"), ein globaler Anbieter von umfassenden Beratungs- und Managementdienstleistungen für medizinische Unternehmen und deren Kliniken, gab heute die Ernennung von Dr. Steven R. Cohen, einem weltweit anerkannten Experten für plastische und kraniofaziale Chirurgie, zum Medical Strategy Advisor bekannt. Seine Ernennung ist ein wichtiger Schritt in der Strategie des Unternehmens, seine globale Präsenz auszubauen und seine medizinische Exzellenz weiter zu stärken.

Dr. Cohen ist Gründer von Faces+, einem hochmodernen Zentrum für ästhetische und rekonstruktive Chirurgie in San Diego, Kalifornien. Mit über 30 Jahren klinischer Erfahrung ist er weithin bekannt für seine Pionierarbeit im Bereich der regenerativen Ästhetik, einschließlich der klinischen Anwendung von aus Fett gewonnenen Stammzellen, der ästhetischen Gesichtschirurgie und der Integration künstlicher Intelligenz in medizinische Innovationen. Dr. Cohen ist außerdem der Erfinder des internen kraniofazialen Distraktionsgeräts und des LipoCube, die beide zu weltweiten Standards in diesem Bereich geworden sind.

Dr. Cohen wurde von Newsweek als einer der "besten plastischen Chirurgen Amerikas" ausgezeichnet, ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und Lehrbücher und ein gefragter Redner auf internationalen Konferenzen. Er ist außerdem klinischer Professor an der University of California in San Diego und aktives Mitglied mehrerer globaler Gesellschaften, darunter der American Society of Plastic Surgeons (ASPS).

Nach dem Börsengang an der Nasdaq im September 2024 hat SBC Medical seine globalen Wachstumsinitiativen beschleunigt. Mit der Beteiligung von Dr. Cohen strebt das Unternehmen an, seine medizinische Qualität zu verbessern, seine Markenpositionierung auf internationalen Märkten zu stärken, akademische Kooperationen auszubauen und seine Fortbildungsprogramme für Ärzte zu verbessern, um seine Präsenz als wahrhaft globale medizinische Gruppe weiter zu festigen.

Nachricht von Yoshiyuki Aikawa, CEO von SBC Medical

"Es ist uns eine große Ehre, Dr. Steven R. Cohen, einen Kliniker von Weltklasse, in unserem Team willkommen zu heißen. Seine fundierte Fachkompetenz und seine globale Perspektive werden eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung unserer medizinischen Standards, der Ausbildung unserer Ärzte und der Entwicklung unserer Marke spielen. Wir freuen uns auf seine Beiträge, während wir in eine neue Wachstumsphase eintreten."

Nachricht von Dr. Steven R. Cohen

"Es ist mir eine Ehre, bei SBC Medical einzutreten, einem Unternehmen, das nicht nur schnell wächst, sondern sich auch der Innovation und einer patientenorientierten Versorgung verschrieben hat. Die Investitionen von SBC Medical in die Ausbildung von Ärzten und in internationale Zusammenarbeit entsprechen in hohem Maße meinen eigenen Werten. Ich freue mich darauf, einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer sichereren, wissenschaftlich fundierten und ästhetisch anspruchsvollen regenerativen Ästhetik auf globaler Ebene zu leisten."

Über Dr. Steven R. Cohen (Kurzprofil)

Zertifiziert in plastischer Chirurgie und Schädel-Gesichts-Chirurgie

Gründer und medizinischer Direktor, Faces+ (San Diego, Kalifornien)

Klinischer Professor für Plastische Chirurgie, Universität von Kalifornien, San Diego

Erfinder des internen kraniofazialen Distraktionsgeräts und von LipoCube

Von Newsweek als einer der besten plastischen Chirurgen Amerikas ausgezeichnet

Weltweit führend in den Bereichen Gesichtsrekonstruktion, Stammzelltherapie und 3D-Chirurgiesimulation

Häufiger Hauptredner bei internationalen akademischen Gesellschaften; Autor mehrerer Bücher und begutachteter Artikel

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, ist Eigentümer von kosmetischen Behandlungszentren und bietet Managementdienstleistungen und Produkte für diese an. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen für Franchise-Kliniken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbung und Marketing auf verschiedenen Plattformen (wie sozialen Netzwerken), Personalmanagement (wie Rekrutierung und Schulung), Buchungen für Kunden von Franchise-Kliniken, Unterstützung bei der Vermietung von Wohnungen für Franchise-Mitarbeiter und der Anmietung von Räumlichkeiten, Bau und Gestaltung von Franchise-Kliniken, Beschaffung (Weiterverkauf) von medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterialien, die Bereitstellung von Kosmetikprodukten an Franchisenehmer-Kliniken zum Weiterverkauf an Klinik-Kunden, die Lizenzierung der Nutzung von zum Patent angemeldeten und nicht patentierten medizinischen Technologien, die Nutzung von Marken und Markenzeichen, IT-Softwarelösungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Fernkonsultationen), die Verwaltung des Kundenprämienprogramms der Franchisenehmer-Kliniken (Kundenbindungsprogramm) und Zahlungsinstrumente für die Franchisenehmer-Kliniken.

